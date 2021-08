Charity Event im Hotel Eder zugunsten der Krebshilfe

Pink Ribbon Event unter dem Motto "Ein Abend voller Leben"

Unter dem Motto "Ein Abend voller Leben" veranstaltet das Hotel Eder am 1. Oktober 2021 ein Charity Event, um einen Beitrag zur Krebshilfe zu leisten. Initiatorin ist die selbst betroffene Hoteliere Tanja Schwaiger, die nach überstandener Erkrankung betroffene Familien unterstützen möchte.

Pink Ribbon

In Kooperation mit der österreichischen Krebshilfe wird der Wohltätigkeitsabend im Zeichen der internationalen Pink Ribbon Kampagne ausgerichtet, die weltweit für Brustgesundheit sowie Solidarität mit Brustkrebspatientinnen und ihren Familien steht. So erstrahlt symbolisch das Hotel Eder am Event-Abend in pinkfarbener Beleuchtung und der Dress Code für die Teilnehmer sieht ein pinkfarbenes Bekleidungsstück vor.

Das Leben feiern

"Das Leben ist ein Geschenk und das sollten wir feiern", ist Tanja Schwaiger überzeugt. So soll der Abend ausgelassen zelebriert werden mit Fingerfood, einem gesetzten Menü, einem Mitternachtssnack, coolen Drinks, lässigen Beats von DJ Sven Mayer und Unterhaltung von einem Überraschungsgast.

Karten für den guten Zweck

Tickets für das Charity Event sind erhältlich für eine Eintrittsspende von 150 Euro pro Person, die zu hundert Prozent an die österreichische Krebshilfe Salzburg gehen. Finanziert wird der Abend durch das Hotel Eder und Dank zehn Sponsoren. Die limitierten Karten sind erhältlich im Maria & Josef Shop am Dorfplatz in Maria Alm oder direkt bei Gastgeberin Tanja Schwaiger per E-Mail unter tanja@ederhotels.com .

+++

Hintergrundinformation The Eder Collection

Die Eder Hotels in Maria Alm in der österreichischen Hochkönig-Region werden in dritter Generation von Inhaber Josef "Sepp" Schwaiger, seiner Frau Tanja und Familie geführt. Der Grundstein für die Hospitality-Marke "The Eder Collection" wurde 1961 mit dem Gasthof Eder am Dorfplatz gelegt. Nach Anbau-, Renovierungs- und Modernisierungsphasen ist aus dem ehemaligen Gasthof das familienfreundliche Vier-Sterne-Superior Lifestyle Hotel Eder mit 72 Zimmern, eindrucksvollem Design-Konzept und Wellness-Angebot entstanden. Im Jahr 2018 hat das Familienunternehmen mit dem Neubau des Alpine Boutique Hotel SEPP Zuwachs bekommen. Das in Design und Ambiente außergewöhnliche Haus mit Adults-Only-Konzept für Gäste ab 21 Jahren, Design-Raffinessen, Roof Top Lounge mit Infinity Pool und über das Dach ragendem Airstream, 40 stylischen Zimmern und OpenSpace mit ShowCookingStation hat seit Eröffnung mit seinem extravaganten Stil für Furore gesorgt. Ebenfalls im Jahr 2018 hat unter Leitung von Sepps Bruder Thomas Schwaiger die exklusive Tom Almhütte eröffnet am Berg-Gipfel mit Hütten-Charme, einem modern-traditionellen Architektur-Mix und spektakulärer Panorama-Lage. Im Jahr 2020 wurde unter dem Dach der Eder Collection der Dorfladen und Online Shop "Maria & Josef Consepp Store" ins Leben gerufen. Mit der Eröffnung des Familien-Hotels TaNteFriDa im Dezember 2021 wächst die Eder Collection mit einer zielgruppenorientierten Markenstrategie konsequentweiter. Neben Individual-Aufenthalten können alle Häuser der Eder Collection für private Veranstaltungen ebenso wie für Firmen-Events kombiniert werden. Informationen sind abrufbar unter www.ederhotels.com.

Hintergrundinformation Pink Ribbon / Österreichische Krebshilfe

Pink Ribbon ist eine internationale Kampagne für mehr Brustgesundheit und Solidarität mit Brustkrebspatientinnen und ihren Familien. Ins Leben gerufen wurde die Aktion vor rund 30 Jahren von Evelyn Lauder. Mittlerweile ist Pink Ribbon das Symbol für Brustkrebs weltweit. In Österreich ist die Österreichische Krebshilfe exklusiver Partner der Kampagne. Dabei geht es um breite Öffentlichkeitsarbeit für mehr Bewusstsein und Motivation zur Brustkrebsfrüherkennung sowie um Hilfestellung für betroffene Frauen, zum Beispiel durch psycho-onkologische Unterstützung und finanzielle Soforthilfe. Zusätzlich gibt es Spezialprogramme für Familien, Angebote für Frauen mit metastasiertem Brustkrebs und Unterstützung für Frauen, die unter dem veränderten Aussehen während einer Krebstherapie leiden. So kennzeichnen drei Pfeiler die Arbeit der Krebshilfe: Aufklärung und Information, Beratung und Begleitung bei einer Erkrankung sowie Unterstützung der Krebsforschung. Alle Angebote der Österreichischen Krebshilfe können kostenlos in Anspruch genommen werden sowohl von Patienten und Angehörigen als auch von Interessenten in den Beratungsstellen oder per mobiler Beratung zu Hause. Die Leistungen werden durch Spenden finanziert. Spendenkonto: AT44 2040 4000 0000 4309. Weitere Informationen: www.krebshilfe-sbg.at, Beratungstelefon: 0662-873536, Telefon Vereinsbüro: 0662-873535.

Firmenkontakt

Eder Hotels GmbH

Melanie Schacker

Am Dorfplatz 5

5761 Maria Alm

0043 6584 7738

info@ederhotels.com

http://www.ederhotels.com

Pressekontakt

Eder Hotels GmbH

Melanie Schacker

Am Dorfplatz 5

5761 Maria Alm

0043 6584 7738 55

presse@ederhotels.com

http://www.ederhotels.com