Lab to Beauty – The Moisturizing Lip Balm

Maximum-Pflege für die Lippen!

XXL-Größe und XXL-Wirkung: der neue The Moisturizing Lip Balm von Lab to Beauty ist ein super seidiger, hervorragend feuchtigkeitsspendender Balsam, der die Lippen mit einer heilenden Mischung aus CBD, Kakaobutter, Sheabutter und Kokosnussöl kühlt und schützt.

In einem extra großzügigen Format angeboten, beseitigt The Moisturizing Lip Balm Spannungsgefühle und Trockenheit und hinterlässt dank eines Pfefferminzextraktes mit leicht kühlendem Effekt die Lippen weicher und voller und schützt sie effektiv vor Feuchtigkeitsverlust.

Die Inhaltsstoffe im Überblick:

? CBD – hilft, empfindliche Lippenpartie zu beruhigen und spendet Feuchtigkeit

? Sheabutter – hilft, die Haut aufzupolstern, sie mit Feuchtigkeit zu versorgen und ist reich an Antioxidantien

? Kakaobutter – unterstützt die Heilung rissiger Haut, spendet Feuchtigkeit und bekämpft die Hautalterung

? Kokosnussöl – hilft, die Feuchtigkeit einzuschließen und die Haut so zu glätten, hilft bei der Linderung von Entzündungen und die Hautbarrierefunktion zu verbessern

? Pfefferminz – beruhigt und kühlt; mit antiseptischen und antibakteriellen Eigenschaften

Mit Lab to Beauty werden neue Standards in der Bewegung für „Clean Beauty“ gesetzt. Vegan, tierversuchsfrei und rein pflanzlich ist die Marke gegründet worden, indem Pflanzen in allen Formeln zur Priorität werden und an erster Stelle stehen. Dank der bahnbrechenden Forschungsarbeit zu Cannabis-Verarbeitungsverfahren eines Teams aus hochqualifizierten Wissenschaftlern, Botanikern und Landwirten, bietet Lab to Beauty die reinste und wirkungsvollste CBD-Hautpflege auf Spa-Niveau, um gegen den schlimmsten Feind der Haut anzukämpfen: Entzündung. Alle Produkte sind frei von Parabenen, Sulfaten, Silikonen, Phthalaten, sowie Gluten und sind zudem 8-free. Dies ist in der Industrie ein bekanntes Kürzel geworden und bedeutet, sie sind frei von einer Reihe giftiger Inhaltsstoffe. Das in den Formulierungen verwendete CBD ist nachhaltig gezüchtet und beschafft und wird in einer lebensmittelgerechten, FDA- und GMP-konformen Anlage verarbeitet. Die gesamte Produktion verfolgt ebenfalls den Tripple Bottom Line Ansatz, der anstrebt, dass unter dem Begriff der Nachhaltigkeit ein dauerhafter Ausgleich zwischen der ökonomischen, der ökologischen und der sozialen Leistung hergestellt wird. Um wirklich nachhaltig zu sein, gilt es eine Balance zwischen allen dreien herzustellen. Mit beruhigendem CBD im Kern jedes Produkts bietet Lab to Beauty einen wohltuenden, spa-ähnlichen Effekt für die Haut, Haare und Sinne, verstärkt durch die Signature Rosmarin-Minze-Noten.

Im November 2018 feierte der berühmte Retailer Barneys New York das Debut der ersten kompletten Prestige CBD Skincare Marke, die mit Begeisterung bei anderen renommierten Retailern, wie Saks Fifth Avenue und in kultigen Spas, wie dem Lapis Spa im Fontainebleau Miami Beach oder verschiedenen Four Season Hotels aufgenommen wurde.

Seit Oktober 2020 ist die Marke auf Douglas.de und seit Frühling 2021 auch bei Flaconi in Deutschland erhältlich.