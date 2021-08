Startseite Unerwünschte Anrufe im August: Energieberatung und Meinungsforschung dominieren Pressetext verfasst von Tellows.de am Do, 2021-08-26 10:04. Unerwünschte Anrufe sind eine Thematik, die auch im Jahr 2021 keinesfalls rückläufig wird. Für die betroffenen Personen können derartige Spam- oder Werbeanrufe zu einer enormen und sogar alltäglichen Belastung werden. Ist die eigene Rufnummer erst einmal in den Fängen der Anrufer gelandet, ist es schier unmöglich sich diesen zu entziehen.

tellows.de warnt vor den im August am häufigsten gesuchten Rufnummern: 015214547081 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

030166385100 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

016099148750 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

094209839810 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung)

030214802539 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Vermarkter Hotline)

015214099968 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Vermarkter Hotline)

03078783118 (tellows Score: 7, Anrufertyp: Meinungsforschung)

0891247111346 (tellows Score: 7, Anrufertyp: Meinungsforschung)

0891247114371 (tellows Score: 7, Anrufertyp: Meinungsforschung)

+441515709507 (tellows Score: 8, Anrufertyp: Aggressive Werbung) Die Rufnummern stechen dadurch hervor, dass sie in kurzer Zeit besonders viele Suchanfragen sowie negative Bewertungen auf tellows gesammelt haben. Die stetige und täglich wachsende Zahl der Suchanfragen zeigt die Hartnäckigkeit vieler Unternehmen.

Im August fielen angebliche Energieberatungsfirmen äußerst negativ auf. Die Hälfte, der im August auf tellows gemeldeten Top Nummern, wurden von der tellows Community der Energieberatung zugeordnet. Diese Firmen bedrängen die Angerufenen mit falschen, angeblich günstigen Gas- und Stromtarifen und wollen auf diesem Weg an die persönlichen Daten der jeweiligen Person gelangen. tellows bietet seit 2010 ein Forum zur Bewertung von Telefonnummern. In mittlerweile über 50 Ländern können Menschen mit tellows nach unbekannten Anrufern suchen und sich über den tellows Blog und das Magazin über aktuelle Betrugsmaschen informieren. Das gesammelte Wissen stellt tellows in den Apps zur Anruferkennung für Android und iOS zur Verfügung. Auf dem Festnetz bietet tellows mit dem FRITZ!Box Anrufschutz und dem Gigaset CL690A SCB Lösungen zur Blockierung unerwünschter Werbeanrufe. Weitere Informationen:

