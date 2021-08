Startseite CALL US JANIS setzen Startschuss für "Call Us Ferien" EP Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-25 16:42. Die Kasseler Indierockband Call Us Janis war jetzt zweimal im Bandurlaub. Dort wurde natürlich trotzdem Musik gemacht. Aus diesen Sessions wird am Freitag eine ganz besondere Single veröffentlicht.

Erst im Februar diesen Jahres erschien ihre aktuelle EP "Yesterday"s Children", gut ein halbes Jahr später gibt es nun einen neuen Aufschlag für ein kommendes Release.

Der Song "Bullet", wie wir ihn auf der "Yesterday"s Children" hören konnten, ist persönlich, laut und wütend.

Am Freitag erscheint der Song neu interpretiert: Ruhiger, verletzlicher, zarter. Während die bekannte Version von "Bullet" zum Mitsingen und Tanzen anregt, präsentieren sich die Jungs von Call Us Janis jetzt von einer emotionaleren Seite. "Bullet" klingt nicht mehr wütend, sondern verletzt und Call Us Janis haben keine Scheu, sich so zu zeigen.

Als Featuregast ist Max Remmert von der Kasseler Band "Alter Kaffee" am Klavier zu hören. Aufgenommen wurde der Song im Sommer 2020 im Kliemannsland, welches auch als Kulisse für das Musikvideo dient. Die Session wurde live festgehalten, es ist also nur das zu hören und zu sehen, was gespielt wurde, keine Studionachbesserungen, kein Schnitt, nur der pure Moment.

Im Musikvideo zeigt sich die Band unaufgeregt und vor allem ganz nah und persönlich und lässt so noch intimer miterleben, was dieser Song für sie bedeutet. Doch auch wenn der Song so viel Neues in sich trägt, lässt sich Call Us Janis" Signature mit ihrem Charme und Sound deutlich erkennen.

"Bullet" lädt dazu ein, die Band neu kennenzulernen und macht Bock auf die "Call Us Ferien" EP, welche am 24. September erscheint. Direkt zum Video (https://www.youtube.com/watch?v=4J8M0-BfBoQ)

