Startseite Erlebbare Finanzkompetenz mit Erwin Arens Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-25 16:28. Mit dem Zertifikat "Erlebbare Finanzkompetenz" von finteachworld bringt Erwin Arens jetzt Fragen mit einer Zahl auf den Punkt. Bei Erwin Arens stehen die Menschen stets im Mittelpunkt. Daher ist es ihm besonders wichtig, ihnen den besten Service zu bieten. Durch die Zertifizierung "Erlebbare Finanzkompetenz" baut Erwin Arens seine Expertise im Finanzbereich noch weiter aus. "Viele Kunden kommen mit Fragen auf mich zu, an denen bis jetzt herumgedoktert wurde. Ich kann jetzt mit einer fundierten Berechnung genau auf den Punkt bringen, ob sie sich beispielsweise die Finanzierung des Eigenheims wirklich leisten können", erläutert Erwin Arens. Durch den Vergleich unterschiedlicher Angebote von Baufinanzierungen und einen anderen Blickwinkel auf Immobilienfinanzierungen, bewahrt Erwin Arens seine Kunden vor bösen Überraschungen und einer möglichen Überschuldung. Anhand des DocZins-Finanzrechners kann der zertifizierte Berater ebenfalls genau ausrechnen, welche Zinsen zum Beispiel bei einer monatlichen Zahlung von Versicherungen auf den Kunden zukommen. "Auch Berechnungen zur Rente und Altersversorgung sind mithilfe des Rechners möglich. Wir können finanzmathematisch darstellen, ob zum Beispiel eine bedarfsgerechte Absicherung bis 67 Jahren wirtschaftlich sinnvoll ist", führt Erwin Arens weiter aus. Auch die konkreten Auswirkungen, die die Renteninformation der GRV für den jeweiligen Kunden darstellt, zeigt Erwin Arens mit seinem fundierten Wissen auf. "Es ist mir wichtig, dass meine Kunden Klarheit und einen Überblick über ihre aktuelle finanzielle Lage und Planung haben, weshalb ich mich entschlossen habe, meine Kompetenz auf diesem Gebiet durch eine Zusatzqualifikation zu erweitern", erklärt Erwin Arens. Darüber hinaus bietet er zum Beispiel auch Mathematiklehrern, die ihren Schülern das Thema Finanzen näherbringen wollen, einen Gutschein für die Weiterbildung zum Zertifikat "Erlebbare Finanzkompetenz" an, mit dem der Kurs kostenfrei ist. Weitere Infos hierzu finden Sie unter https://finteachschool.de/

Für Endverbraucher bietet Erwin Arens ebenfalls eine limitierte Zahl von 10 Gutscheinen. Mehr Infos hierzu gibt es unter: https://finteachakademie.com/ Wer Interesse an einem der Angebote hat, kann sich gerne direkt mit Erwin Arens in Verbindung setzen. Mehr Informationen und Kontakt zu Erwin Arens - Rundum sicher fühlen - gibt es hier: www.erwinarens.de (https://www.erwinarens.de/) Die eigene Familie abzusichern, ist oftmals mit Herausforderungen verbunden. Die Vielfalt der Angebote, hartnäckige Gerüchte und Fragen, die nicht beantwortet werden, verunsichern Familien häufig. Gerade, wenn man sich in der Absicherungsbranche nicht gut auskennt ist es zeit- und kraftaufwendig, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Erwin Arens weiß um die Herausforderungen der Familien und steht Ihnen mit Rat und Tat, mit Expertise und Empathie zur Seite, um das Beste für Sie herauszuholen. Mit Überblick, Ordnung, Struktur und Durchblick sorgt Erwin Arens dafür, dass Familien alles an die Hand bekommen, was sie für ihre Absicherung brauchen. Sein Ziel ist es, dass Familien sich nicht nur gut abgesichert fühlen, sondern es auch sind. Kontakt

CarpeDiem-Finanz

Erwin Arens

Herrenacht 1

54340 Riol

+49 6502 996659

+49 6502 996649

info@erwinarens.de

https://www.erwinarens.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 128 Benutzer und 1496 Gäste online.