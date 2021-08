Startseite True Leaf reicht bei Health Canada Antrag auf Erteilung einer geänderten Verkaufslizenz ein Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-25 15:30. 25. August 2021 - Vernon, KANADA - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) (True Leaf oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Änderung seiner Standard-Verarbeitungslizenz für den Verkauf von getrocknetem Cannabis gestellt hat. Mit der geänderten Lizenz wird True Leaf seine handwerklich hergestellten Cannabisprodukte direkt an medizinische Patienten und an Einzelhändler im ganzen Land verkaufen können. Wir erfüllen die in unserem Strategieplan festgelegten Unternehmensmeilensteine und fahren den Cannabisbetrieb bei True Leaf hoch, erklärt Darcy Bomford, CEO von True Leaf. Diese Änderung wird zusätzliche Verkaufskanäle für True Leaf eröffnen und unsere Reichweite über den B2B-Großhandelsmarkt hinaus auf den lukrativen Einzelhandelsmarkt für Genusszwecke ausweiten. Ich bin begeistert, zu berichten, dass wir näher als je zuvor daran sind, die True Leaf-Cannabisprodukte in den Regalen von Einzelhandelsgeschäften zu sehen. True Leaf hat vor Kurzem seine erste Ernte einer kleinen Charge handwerklich angebauten Cannabis eingefahren. Die Chargen übertrafen die Qualitätserwartungen hinsichtlich Potenz und Reinheit, die ohne den Einsatz von Pestiziden oder Gammabestrahlung erreicht wurden. Diese Ergebnisse bestätigen, dass True Leaf über das Team und die Infrastruktur verfügt, um Premium-Cannabisprodukte für den Einzelhandelsmarkt herzustellen. Herr Bomford weiter: Jeden Tag machen wir Fortschritte auf dem Weg zum Vollbetrieb und der Einführung unseres mit Spannung erwarteten Programms, das Kunden Dienstleistungen zwecks Markteinführung bieten wird. Unsere geänderte Verkaufslizenz sowie unsere herausragende Anlage und unser Anbauteam werden es uns ermöglichen, mit Mikro-Züchtern zusammenzuarbeiten, um ihnen die Verarbeitungs- und Vertriebsdienstleistungen anzubieten, die sie für den Eintritt in den Einzelhandelsmarkt benötigen. True Leaf hat eine Vertriebsvereinbarung mit Velvet Management, einer führenden Cannabis-Vertriebsagentur, abgeschlossen, die dem Unternehmen Zugang zu den Cannabis-Vertriebsstellen der einzelnen Provinzen und 1.700 Einzelhandelsgeschäften verschaffen wird, sobald es seine geänderte Verkaufslizenz von Health Canada erhält. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen bei True Leaf und verfolgen Sie unseren Fortschritt unter instagram.com/trueleafbrands. Über das Unternehmen True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Dienstleistungen zwecks Markteinführung für Mikro-Züchter anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück in Lumby (British Columbia, Kanada) aus durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Verarbeitungsdienstleistungen für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten. Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter www.trueleafbrands.com . Ansprechpartner für Anleger:

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

1 (250) 275-6063 Medienanfragen: media@trueleafbrands.com Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Änderung für zwei Chargen von Health Canada und des Erhalts der Lizenz für den Verkauf von Cannabisprodukten im Einzelhandel. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem: ob das Unternehmen eine bundesstaatliche Verkaufslizenz von Health Canada erhält; die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener, geopolitischer und gesellschaftlicher Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der geplanten Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: True Leaf Brands Inc.

Kevin Bottomley

100 Kalamalka Lake Road, Unit 32

V1T 9G1 Vernon

Kanada email : kevin@trueleaf.com Pressekontakt: True Leaf Brands Inc.

Kevin Bottomley

100 Kalamalka Lake Road, Unit 32

V1T 9G1 Vernon email : kevin@trueleaf.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 129 Benutzer und 1485 Gäste online.