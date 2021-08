Startseite Hundeskove - der einfachste Weg, einen Hundewald in Dänemark zu finden Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2021-08-25 13:00. Alle Hundebesitzer kennen die Frustration, die sich einstellt, wenn es nur begrenzte Freilaufflächen gibt, die sicher genug sind, um mit ihren Haustieren spazieren zu gehen. Ihren Hund aktiv zu halten ist eines der wichtigsten Dinge, die für seine Gesundheit sorgen. Aber wegen der begrenzten Möglichkeiten und manchmal auch wegen des mangelnden Wissens über Hundeparks in ihrer Nähe langweilen sich die Hunde der Menschen den ganzen Tag lang, wenn sie zu Hause bleiben. Einige Gründe, warum häufige Besuche in Hundeparks, Wäldern (in denen Ihr Hund sicher herumlaufen kann) und Freilaufgebieten empfehlenswert sind, sind: Orte wie diese bieten Hunden aller Rassen und Temperamente die nötige Stimulation. Experten sagen, dass ein gut simulierter Hund der glücklichste und bravste ist.

Spaziergänge in der Natur mit viel Grün und Frische können bei kranken oder schwachen Hunden Wunder bewirken. Fragen Sie Ihren Tierarzt, bevor Sie Ihren Hund mit knackigen Stöcken und Blättern in einem echten Waldgebiet spielen lassen.

Der beste Freund des Menschen verdient es, rundum glücklich zu sein, und um das zu gewährleisten, muss der Hundehalter seine Instinkte ausleben, wie z. B. sich auf dem Boden wälzen, mit Wasser spielen, auf Holzstöcken kauen und die frische Luft eines Waldes einatmen. Die größte Frage ist jedoch, wo man solche Hundeparks und Wälder finden kann. Leider kann Google Maps nur hilfreich sein, wenn man nach bekannten Parks und Feldern sucht, aber es gibt viele Hundewälder und Freilaufgebiete, die oft übersehen werden. Hundeskove wurde mit Blick auf diesen Mangel ins Leben gerufen und hilft nun zahllosen Hundebesitzern in Dänemark, einen geeigneten und passenden Hundepark für ihre Lieblinge zu finden.

Die App herunterladen:

Um einen Hundewald in Ihrer Nähe zu finden, laden Sie die App "Hundeskove i Danmark" herunter und finden Sie Hunderte von Hundewäldern mit Hilfe der App. Diese App unterstützt verschiedene Sprachen, einschließlich Deutsch. Laden Sie die App aus dem AppStore herunter.

Besuchen Sie die Website https://www.hundeskove.dk und wählen Sie dann ein Gebiet entsprechend Ihrem Standort aus. Folgen Sie anschließend der interaktiven Karte, um eingezäunte oder offene hundefreundliche Wälder in ganz Dänemark zu besuchen.

Über Hundeskove:

Hundeskove ist eine Sammlung aller offenen oder eingezäunten Hundewälder in ganz Dänemark, mit deren Hilfe Hundebesitzer anhand ihres GPS-Standorts einen bestimmten Wald für einen unvergesslichen Spaziergang mit ihren Hunden finden können.

