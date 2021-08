Startseite Kölner Eventagentur erweitert Location-Portfolio um Miet-Kochstudio Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-25 11:57. Inmitten der Kölner Innenstadt befinden sich die hochmodernen Räumlichkeiten der Taste Academy Cologne. Das Miet-Kochstudio ist perfekt für kontaktlose Online-Koch-Events und Genuss-Veranstaltungen für Unternehmen und Teams. Nun hat die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse ihr Location-Portfolio um diese Eventlocation erweitert. Es darf gekocht werden - Vor Ort oder im Online-Stream

Als besonderen Erfolg feiert die Kölner Eventmanagerin Ellen Kamrad die von ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse angebotenen Online-Streaming Events. Seit Beginn der Pandemie baute Kamrad gemeinsam mit ihrem Team und zahlreichen Profis aus diversen Bereichen eine beachtliche Menge an unterschiedlichen Online-Events auf. Von Tasting-Events rund um Weine, Gin, Käse, Kaffee bis hin zu Online-Events rund um das Thema Grillen und Kochen bietet die Eventagentur zahlreiche Online-Events für mittelständische Unternehmen an. Kontaktlos Neues erleben - Kochen und Genießen verbindet

Besonders hohes Interesse fanden dabei die Online-Veranstaltungen rund um das Kochen und Grillen. "Die Menschen sehnen sich nach gemeinsamen Erlebnissen", erklärt Kamrad. "Zusammen zu kochen oder zu grillen, verbindet Teams und ermöglicht es auch im Online-Stream wieder Zeit miteinander zu verbringen." Um diese Erlebnisse dauerhaft sowohl als Online-Event wie auch als Hybrid- oder Live-Veranstaltung anbieten zu können, schloss Ellen Kamrad nun eine Kooperation mit der Kölner Taste Academy Cologne ab.

Die Taste Academy Cologne im Kölner Stadtteil Ehrenfeld bietet alles, was sich das Koch- und Genussherz wünscht. Die Loft-Halle bietet industriellen Charme und fasst je nach Nutzung und Veranstaltung bis zu 40 Personen. Durch die Nutzung der Außenfläche können bei Bedarf auch größere Veranstaltungen mit mehr als 40 Personen durchgeführt werden. Die hochmoderne Küchenausstattung ist dabei ideal für die Planung und Durchführung von Kochkursen oder Kochevents im Team. Zudem ermöglicht die moderne Konferenztechnik mühelos auch die Durchführung von Online-Streaming-Events oder TV-Produktionen. "Ich bin sehr glücklich, meinen Kunden diese ideale Location als Veranstaltungsort für ihre Kochevents anbieten zu können", strahlt Ellen Kamrad. Genuss an erster Stelle - Die Taste Academy Cologne in der Domstadt

Gemeinsam mit ihrem Team hat Kamrad bereits einige Koch- und Genussveranstaltungen in der Taste Academy Cologne geplant und durchgeführt. "Sowohl wir wie auch unsere Kunden waren immer sehr glücklich mit dieser Location und den Events", sagt Kamrad. Und so ist die jetzt dauerhafte Kooperation mit der Taste Academy Cologne eine logische Schlussfolgerung.

Mittelständische Unternehmen und Teams, die Ideen für eine Veranstaltung suchen, sind herzlich eingeladen, sich jederzeit für ein Konzept an Eventmanagerin Ellen Kamrad zu wenden. Gemeinsam mit ihrem Team der Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse stellt sie auf Anfrage ein individuelles Angebot zusammen. Details zum Miet-Kochstudio der Taste Academy finden Sie hier: https://ellenkamrad.de/locations/eventlocation-fuer-firmenevents-mietkue... Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin. Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

