Startseite Yamaha präsentiert Lautsprecherserien DHR und CHR für vielseitige Beschallungsanwendungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-25 11:18. Mit DHR und CHR stellt Yamaha zwei neue Serien aus jeweils drei aktiven beziehungsweise passiven Beschallungslautsprechern im edlen Holzgehäuse vor. Die Topmodelle DHR15/CHR15 eignen sich als FoH-Hauptlautsprecher während DHR12M/CHR12M mit ihren Koaxialchassis besonders für den Einsatz als Bühnenmonitore prädestiniert sind. Die kleinsten Modelle DHR10/CHR10 glänzen mit besonders flexiblen Montagemöglichkeiten und eignen sich durch das drehbare Horn für horizontale wie vertikale Anbringung gleichermaßen. Die aktiven Lautsprecher der DHR Serie überzeugen mit kraftvollen 1.000 (DHR15, DHR12M) beziehungsweise 700 Watt (DHR10) und bilden mit ihrem integrierten Zweikanal-Mischpult eine perfekte All-in-One-Lösung für kleinere Beschallungsaufgaben. Rellingen, 25. August 2021 - Mit DHR und CHR präsentiert Yamaha zwei neue Serien aus jeweils drei aktiven beziehungsweise passiven Beschallungslautsprechern, die sich zwischen den Einstiegsmodellen der DBR/CBR Serie und der High-End-Linie DZR/CZR positioniert und professionelle Ergebnisse liefert, ohne das Budget über Gebühr zu strapazieren. Für jede Anwendung das passende Modell

Mit drei Modellen unterschiedlicher Größen halten die neue DHR/CHR Serien von Yamaha für jede erdenkliche Anwendung den passenden Lautsprecher bereit. DHR15 und CHR15 sind mit einem kraftvollen 15-Zoll Tieftöner ausgestattet und sorgen mit einer unteren Grenzfrequenz von 44 Hz selbst ohne Subwoofer für überzeugende Basswiedergabe bei kristallklarem Yamaha Sound auch bei Konzertlautstärken bis hin zu beeindruckenden 131 Dezibel. Als ideale Partner für diese ausgewachsenen FoH-PA-Lautsprecher glänzen die Modelle DHR10 und CHR10 mit größter Flexibilität: Sie sind nicht nur auf Hochständern montierbar, sondern optional auch mit horizontalen und vertikalen Montagebügeln überall dort anzubringen, wo ein kleiner Zusatzlautsprecher benötigt wird - sei es als Delay-Line für größere Sääle oder als Infill unter Balkonen. Dabei sorgt das kompakte Universaltalent auch bei schwierigen Installationsbedingungen für stets optimale Ergebnisse: Sein Kompressionshorn mit 90° mal 60° Abstrahlwinkel ist praxisgerecht drehbar. DHR12M und CHR12M füllen nicht nur die Lücke zwischen dem größten und dem kleinsten Modell der neuen Lautsprecherserie von Yamaha, sondern sorgen gleichzeitig für noch mehr Flexibilität. Als erster dedizierter Bodenmonitor von Yamaha ist diese Modellvariante mit einem 12-Zoll-Koaxialchassis ausgestattet und beeindruckt ungeachtet der niedrigen Bauform mit verzerrungsfreien und stets perfekt phasentreuen Pegeln von bis zu 129 Dezibel. Aktiv oder passiv: Performance nach Wahl

Wie alle kompakten Beschallungslautsprecher-Serien von Yamaha lassen auch die Modelle der neuen DHR/CHR-Reihe dem Anwender völlige Freiheit bei der Gestaltung seines Systemsetups. Die CHR-Modelle sind passiv ausgelegt und damit auch ohne Stromzufuhr einfach und schnell zu installieren. Der Betrieb mit externen Endstufen gewährleistet hohe Flexibilität bei der Ansteuerung und erlaubt auch eine Kombination mit Subwoofern unter Verwendung hochwertiger externer Frequenzweichen. Ist ein schneller Aufbau ohne Zusatzgeräte gewünscht, so sind DHR Lautsprecher das Mittel der Wahl. Ihre integrierten Class-D-Endstufen überzeugen mit beeindruckenden Leistungswerten: DHR15 und DHR12M haben mit nicht weniger als 1.000 Watt genügend Reserven auch für echte Rock"n"Roll-Events und dynamische Signale und selbst der kompakte DHR10 liefert satte 700 Watt. Darüber hinaus sind die aktiven Modelle der DHR Serie mit Hilfe modernster DSPs entzerrt und bieten zwei unterschiedliche Frequenzgang-Presets für den Einsatz als FoH-PA oder Bodenmonitor. Ein zuschaltbares High-Pass-Filter sorgt darüber hinaus für wirkungsvolles und intuitiv bedienbares Bassmanagement beim Einsatz in schwierigen Umgebungen oder für den Betrieb mit zusätzlichen Subwoofern. CHR Lautsprecher und PX Endstufen: Yamaha durch und durch

Auch wenn CHR15, CHR12M und CHR10 an jeder Endstufe überzeugen, bringt der Betrieb mit Yamaha PX Verstärkern den ultimativen Performance-Boost - denn schließlich bedeutet diese Kombination geballte Yamaha Entwicklungserfahrung vom Anfang bis zum Ende der Signalkette. PX3, PX5, PX8 und PX10 beeindrucken durch kraftvolle Class-D-Verstärkung mit dem neu entwickelten Yamaha LSI-Chip und bieten darüber hinaus umfangreiche DSP-Funktionen für Raumentzerrung sowie Systemsetups mit Subwoofern. Dabei muss sich der Anwender nicht einmal selbst um eine adäquate DSP-Programmierung kümmern: PX Endstufen haben speziell angepasste Setups für CHR Lautsprecher direkt an Bord und sorgen damit ganz ohne Programmieraufwand für eine perfekte Anpassung - für legendären Yamaha Sound direkt out-of-the-Box. DHR: Mischpult an Bord

Die neuen DHR Lautsprecher von Yamaha überzeugen nicht allein durch die geballte Kraft ihrer integrierten Class-D-Endstufen, sondern benötigen bei kleineren Events überhaupt keine zusätzliche technische Ausstattung. Der eingebaute Mixer erlaubt den Anschluss zweier Signalquellen, wobei Input eins mit seiner XLR/TRS-Kombibuchse sogar für den direkten Anschluss von Mikrofonen gerüstet ist. Input zwei besitzt ebenfalls eine flexible Kombibuchse für symmetrische Verkabelung und freut sich über Line-Quellen jeder Art - selbst Stereoquellen lassen sich über zusätzliche RCA-Eingänge anschließen. Beide Inputs lassen sich direkt am Lautsprecher mischen, so dass tägliche Standard-Beschallungsaufgaben ohne jegliches zusätzliches Equipment gemeistert werden können. Ready for the Road

Bei Yamaha, seit mehr als fünfzig Jahren einer der führenden Hersteller für professionelles Beschallungsequipment, weiß man sehr genau, dass der harte Touralltag nichts für zarte Gemüter ist. Daher wurde auch bei der Entwicklung der neuen DHR/CHR Lautsprecher größter Wert auf maximale Roadtauglichkeit und robuste Bauweise gelegt. Die Gehäuse sind aus massivem Sperrholz mit einer äußerst widerstandsfähigen Polyurea-Beschichtung ausgeführt und sorgen zusammen mit den stabilen Lautsprecherschutzgittern dafür, dass die klangstarken Lautsprecher auch härtere Stöße klaglos verkraften. Alle Modelle der CHR/DHR Serien verfügen über Hochständerflansche, CHR15 und DHR15 sind darüber hinaus mit professionellen Flugpunkten ausgestattet. Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Lautsprecher der DHR und CHR Serie von Yamaha sind ab Oktober 2021 verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils:

DHR10: 600,00 Euro

DHR12M: 720,00 Euro

DHR15: 816,00 Euro

CHR10: 444,00 Euro

CHR12M: 504,00 Euro

CHR15: 576,00 Euro

