Der IT Managed Services-Markt in den USA und Puerto Rico wächst mit CAGRs von 11% und 7,5% im Zeitraum 2020-2028

Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „The United States and Puerto Rico IT Managed Services Market – Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028“ veröffentlicht, der auch einige der wichtigsten Marktanalyseparameter wie Branchenwachstumstreiber, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko enthält mit den Auswirkungen von COVID-19 und einer ausführlichen Diskussion über die neuesten Trends und zukünftigen Chancen, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Der Anteil der Nutzer des digitalen Bankings in den Vereinigten Staaten an der Gesamtbevölkerung des Landes stieg im Jahr 2020 gegenüber 2018 um rund 3 %. Der Wert lag 2018 bei 61 %.

Die hohe Akzeptanz neuer und innovativer IT-Technologien in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Medien und Unterhaltung sowie im Gesundheitswesen wird voraussichtlich in den kommenden Jahren neue Wege für das Marktwachstum eröffnen. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Implementierung von IT Managed Services in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Organisationen erheblich hilft, da sie den Bedarf an der Wartung einer IT-Infrastruktur verringert und ihnen erhebliche finanzielle Vorteile bietet. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, vorantreiben. Der Markt in den Vereinigten Staaten wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 11% wachsen und bis 2028 einen Umsatz von 174.853,6 Mio. USD erzielen, und der Markt in Puerto Rico wird voraussichtlich bis 2028 einen Umsatzanteil von 973,3 Mio. USD erreichen und verzeichnen eine CAGR von 7,5% während des Prognosezeitraums.

Der Markt ist nach Unternehmensgröße, Servicetyp, Bereitstellung und Branche segmentiert. Basierend auf der Unternehmensgröße wird erwartet, dass das Segment für Großunternehmen in den Vereinigten Staaten bis Ende 2028 mit 1.08.552,3 Mio. USD den höchsten Umsatz erzielen wird, gegenüber 46.569.3 Mio. USD im Jahr 2019. Faktoren wie großer Umsatzpool und Präsenz von eine starke Unternehmensarchitektur soll die Nachfrage nach Managed Services für die Expansion dieses Marktsegments fördern. Darüber hinaus wird das KMU-Segment in den USA im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Anzahl von Startups und der hohen Nutzung Cloud-basierter Technologien in diesen Unternehmen mit einer Wachstumsrate von 11,9 % bewertet.

Geografisch ist der IT-Managed-Services-Markt in den USA in sechs Hauptregionen unterteilt, darunter der Westen der USA, der Nordosten der USA, der Südosten der USA, der Südwesten der USA und der Mittlere Westen wird in naher Zukunft voraussichtlich deutlich steigen. Darüber hinaus wird insbesondere der Markt im Westen der USA im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR von 11,7 % verzeichnen, was auf den steigenden Bedarf an kostenfreundlichen IT-Budgets zur Durchsetzung von IT-Managed Services in Unternehmen und die zunehmende Einführung von hochentwickelten Technologien in verschiedenen Industriezweigen der Region.

Der Anstieg der Zahl von Datenschutzverletzungen und Cyber-Sicherheitsbedrohungen sowie der Mangel an qualifizierten IT-Experten dürften jedoch das Wachstum des Marktes in Zukunft behindern.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des IT-Managed-Services-Marktes in den USA und Puerto Rico, einschließlich der Unternehmensprofilierung von IBM Corporation, Infosys Limited, Cisco System Inc., DXC Technology Company, Accenture PLC, Hewlett Packard Enterprise Development LP, AT&T Inc., Verizon Communications Inc., Dell Technologies Inc., Tata Consultancy Services Limited, Rackspace Technology, iNubo IT, CP CORP und andere.

Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Abschließend analysiert der Bericht mit dem Titel „Der IT-Managed-Services-Markt in den USA und Puerto Rico – Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2028“ die gesamte IT-Managed-Services-Branche in den USA und Puerto Rico, um neuen Marktteilnehmern zu helfen, die Details des Marktes zu verstehen. Darüber hinaus führt dieser Bericht auch bestehende Akteure, die nach Expansion suchen, und Großinvestoren, die in naher Zukunft nach Investitionen in den IT-Managed-Services-Markt in den USA und Puerto Rico suchen.