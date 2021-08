Startseite Globaler Markt für Prothesenausrüstung soll im Zeitraum 2022-2030 eine CAGR von ~4,5 % erreichen Pressetext verfasst von akashy am Mi, 2021-08-25 10:10. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Prothesenausrüstung: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2030“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Prothesenausrüstungen in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Typ, Technologie, Befestigung am Körper und nach Region bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Der globale Markt für Prothesenausrüstung wird im Prognosezeitraum, d. h. 2022–2030, auf eine CAGR von ~4,5 % geschätzt. Der Markt ist nach Typ in obere Extremität, untere Extremität und andere unterteilt, von denen das Segment der unteren Extremität im Prognosezeitraum schätzungsweise einen großen Umsatzanteil am Markt erzielen wird. Dies ist auf die höheren Verletzungsfälle an Gliedmaßen im Vergleich zum Kopf und anderen Teilen zurückzuführen. Amputationen von Beinen, insbesondere von Knöcheln und Knien, sind sehr häufig, was das Segmentwachstum ankurbeln soll. Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Prothesenausrüstung aufgrund der steigenden Nachfrage nach Prothesen wächst, die durch die zunehmenden Fälle von Verkehrsunfällen und Sportverletzungen unterstützt wird. Laut den National Health Statistics Reports treten weltweit jedes Jahr durchschnittlich 8,6 Sportverletzungen auf. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die zunehmende Prävalenz von Krankheiten wie Knochenkrebs und Diabetes, bei denen eine Amputation von Gliedmaßen erforderlich ist, das Marktwachstum ankurbeln wird. Muster anfordern für weitere Informationen@ https://www.researchnester.com/sample-request-3192 Regional ist der globale Markt für Prothesenausrüstung in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Aufgrund der steigenden geriatrischen Bevölkerung und der hohen Prävalenz von Diabetes in Ländern wie Indien und China wird der Markt in der Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen. In Asien leiden derzeit über 60 % der Bevölkerung an Diabetes. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Zunahme von Verkehrsunfällen das Wachstum des regionalen Marktes ankurbelt. Laut dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation liegt die Zahl der Verkehrstoten in Ländern mit mittlerem Einkommen bei 19,2 pro 100.000 Einwohner. In Ländern mit hohem Einkommen beträgt diese Rate etwa 8 pro 100.000 Einwohner. Verkehrsunfälle sind eine der Hauptursachen für schwere Verletzungen, die zum Funktionsverlust von Beinen und Händen führen können. Darüber hinaus sind Sportunfälle oder genetische Störungen eine weitere Hauptursache für die Amputation von Gliedmaßen. Es wird geschätzt, dass diese das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Es wird jedoch erwartet, dass Infektionsrisiken bei Prothesen zusammen mit höheren Kosten das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum maßgeblich hemmen. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Prothesenausrüstungen, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Proteor SAS, Optimus Prosthetics, Blatchford Limited, Steeper Inc., Hanger, Inc., WillowWood Global LLC, Ottobock SE & Co KGaA, Össur Group, Fillauer LLC und Stryker Corporation. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

