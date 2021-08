Startseite Interim-Management und Beratung für Unternehmen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2021-08-25 09:28. Führungspositionen kurzfristig besetzen Kompetenzen steigern und Führungspositionen kurzfristig besetzen - eine Chance für Unternehmen Möglicherweise unterliegt Ihr Unternehmen einigen bereits länger andauernde Herausforderungen und die internen Abläufe benötigen eine neue Struktur, Anregungen oder Unterstützung. Das zunehmend in Anspruch genommene Interim-Management, bzw. Management auf Zeit, von vielen Unternehmen wäre eine ideale Lösung für Sie. Befristet übernimmt ein externer Projektmanager, ggf. ein Freelancer, spezielle Aufgaben des Managements und die Beratung Online-Marketing. Personalnebenkosten entfallen Interim-Management unterscheidet sich von einer Unternehmensberatung, weil für die Lösungen unter Berücksichtigung aller Randbedingungen Verantwortung übernommen, proaktiv agiert wird. Eine Beratung zeigt oftmals Missstände auf, aber zeigt sich nicht für das Endresultat verantwortlich. Befristet und mit transparenten Kosten kümmert sich beispielsweise ein Freelancer intensiv um die Problematik in Ihrem Unternehmen und bringt sich persönlich ein. Spezialisierung im Digital-Marketing in Kombination erfahreneren Interim-Manager kann zahlreiche Kompetenzen in einem Unternehmen schnell einbringen, darunter: Programmatic Advertising Mithilfe der programmatischen Werbung werden mit geringem Aufwand effektiv und zielgerichtet Online-Kampagnen gestartet. Völlig automatisiert bekommt ein bestimmter Kunde speziell auf ihn zugeschnittene Anzeigen zu sehen. Es entstehen keine Streuverluste, sodass die Kampagne effektiv umgesetzt wird und bei niedrigem Budget eine zunehmende Performance erreicht. Monetarisierung von Online-Medien Es ist verständlich, dass Online-Anbieter aufgrund der Werbewirksamkeit und Wachstumsmöglichkeiten Ihre Website pflegen und fördern. Sie erreichen damit ein immenses Publikum, das zum Geldverdienen nötig ist. Der Begriff Monetarisierung beschreibt eigentlich nur den Vorgang eine Ware in Geld zu verwandeln. Aber nicht nur die Website lässt sich monetarisieren, sondern ebenfalls Ihre Anwendung oder Software. Üblicherweise verfügen Sie neben einer Desktop-Webseite auch über eine mobile Website, auf die sich viele unterschiedliche Strategien der Monetarisierung anwenden lassen. Lead-Generierung im B2B Soziale Netzwerke wie Facebook Marketing, Twitter Marketing oder Instagram Marketing erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, was von den Unternehmen für Marketingzwecke gerne genutzt wird. Besonders jüngere Nutzer haben keine Lust auf lange Blog-Artikel und kontaktieren die Unternehmen lieber direkt - dies betrifft aber meist auf B2C zu. Klassische Lead-Generierung für qualitativ hochwertige Kontakte benötigen oftmals andere Hebel und Tools - auch hier kann ein Freelancer neue Impulse geben. Data-Driven Advertising Den Unternehmen stehen z. B. aufgrund der Social-Media-Kanäle enorme Datenmengen zur Verfügung, die gesammelt und zur Kommunikation verwendet werden. Eine Studie von IBM hat herausgefunden, dass die Unternehmen, die ihre Kunden sehr exakt kennen, um 60% besser performen. Bei der Beratung Online-Marketing spielt Data-Driven eine große Rolle, denn die Werbung lässt sich gezielt an die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden anpassen. Oliver Markus Müller von Inside-Digital-Marketing hierzu: "Interim-Management ist nicht nur für Unternehmen eine effiziente Möglichkeit Kompetenzen im Unternehmen zu etablieren oder kurzfristig Führungspositionen zu besetzen, es können auch schnell und mit einer agilen Umsetzung positive Ergebnisse erzielt werden" Fazit Interim-Management, optional inklusive Beratung Online-Marketing, führt zeitlich befristet, erfahren, zielstrebig und effektiv zur Lösung. Immer mehr Unternehmen setzen auf dieses Management auf Zeit, wie die Zahlen aus einer Befragung der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e. V. (DDIM) vom 3. März 21 zeigen. Das Marktvolumen betrug im Jahr der Pandemie 2020 1,9 Mrd. Euro und die Interim-Manager waren immerhin zu 73% ausgelastet. Insgesamt wird zukünftig hinsichtlich Marktvolumen, Auslastung und Tagessätzen der Manager von einer positiven Entwicklung ausgegangen. Das liegt hauptsächlich an der immensen Nachfrage von Unternehmen, die befristet und finanziell überschaubar die Erfahrung und das Expertenwissen der Führungskräfte effektiv nutzen möchten, um dauerhaft vorteilhafterer Ergebnisse zu erreichen. Entfalten Sie Ihr Potenzial: Inside Digital Marketing bietet Interim-Management, Beratung, Audits und Vorträge für Online-Werbung, Adtech und Monetarisierung von Webangeboten an. Zusätzlich unterstützen wir beim Kompetenzaufbau von Programmatic-Advertising, Lead-Generierung und Social-Selling. Kontakt

