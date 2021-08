Startseite Was ist Open Banking? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-25 08:07. Open Banking steht für die Öffnung und Nutzung von Bankdienstleistungen auch ausserhalb des Online Bankings der eigenen Bank. Open Banking aus der Sicht von Bankkunden: Im Online Banking der Hausbank hast du als Kunde Zugriff auf alle deine Bankkonten, also auch auf jene von Drittbanken. Dein Buchhaltungs-Programm ist direkt mit den verschiedenen Banken verbunden, eingehende Zahlung auf Bankenseite oder ausgehende Zahlungen aus der Buchhaltungs-Software laufen synchronisiert, werden am richtigen Ort ausgelöst und Kontostände werden automatisch übertragen. Durch die Verwendung vernetzter Konten könnte Open Banking Kreditgebern helfen, sich ein genaueres Bild von der finanziellen Situation und dem Risikoniveau eines Verbrauchers zu machen, um profitablere Kreditkonditionen anzubieten. Es könnte den Verbrauchern auch helfen, sich ein genaueres Bild von ihren eigenen Finanzen zu machen, bevor sie Schulden machen. Eine Open-Banking-App für Kunden, die ein Eigenheim kaufen möchten, könnte basierend auf allen Informationen in ihren Konten automatisch berechnen, was sich die Kunden leisten können. Open Banking kann auch kleinen Unternehmen helfen, durch Online-Buchhaltung Zeit zu sparen. Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen findest Du direkt hier. Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: S&P Unternehmerforum GmbH

