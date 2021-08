Startseite Nicht alle Länder mit hohen Silberreserven bauen auch viel Silber ab Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2021-08-25 03:33. Welche Länder viel Silber produzieren ist von Interesse. Aber auch die Silberreserven der Länder bieten wertvolle Informationen. Wenn ein Land sehr viel Silber produziert, dann sind dort in der Regel viele Bergbauunternehmen zugange und es könnten sich dort gute Investmentmöglichkeiten ergeben. Silberreserven in weniger produzierenden Ländern allerdings, die auch wirtschaftlich abbaubar sind, sollten auch im Blickpunkt stehen. Denn oft haben gerade diese Länder hohe Silberreserven, könnten zu lukrativen Silberinvestments einladen. Nach den neuesten Daten des US Geological Survey gibt es die höchsten Silberreserven in Peru. Bei der Silber-Produktionsmenge steht das Land auch weltweit auf Platz zwei im Jahr 2020. Dort sorgt die Antamina-Mine, in erster Linie eigentlich eine Kupfermine, für mehr Silber als jede andere in Peru. Australien produziert viel weniger Silber als Peru, besitzt aber große Silberreserven (88.000 Tonnen). Das meiste Silber kommt Down Under aus der Cannington-Mine. Auch Polen besitzt eine Menge Silber, produziert aber vergleichsweise nur geringe Mengen. Neben den Top-Silberländern Peru, Australien und Polen folgen geordnet nach der Größe der Silberreserven Russland, China, Mexiko, Chile, die USA und Bolivien. Die gesamten weltweiten Silberreserven sollen laut dem US Geological Survey rund 500.000 Tonnen betragen. Noch ein Wort zum Silberpreis. Das Gold-Silber-Verhältnis ist gerade auf 77 gestiegen. Dies markiert den höchsten Stand seit Ende November. Und je höher der Wert ist, desto günstiger ist Silber im Vergleich zu Gold. Da könnte ein Einstieg in Silbergesellschaften überlegt werden. MAG Silver - https://www.youtube.com/watch?v=VmfaV47g2yY - betreibt in Mexiko zusammen mit dem Partner Fresnillo das Juanicipio-Projekt. Seit Ende letzten Jahres wird Erschließungsmaterial produziert. Bis Ende 2021 sollen 40 bis 50 Prozent der Nennkapazität erreicht sein. Im Silberland Peru befindet sich beispielsweise Kuya Silver - https://www.youtube.com/watch?v=eZNQybjM_No - mit seinem Bethania-Projekt (Silber, Blei und Zink), diese produzierte bis 2016. Erste Bohrergebnisse brachten sehr vielversprechende Ergebnisse. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Kuya Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kuya-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

