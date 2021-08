Mydecine Innovations Group gibt Versand des Management Information Circular bekannt und stellt aktuelle Informationen zur Ausgli

Denver, 24. August 2021 - Mydecine Innovations Group Inc. (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (Mydecine oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben , dass es sein Management Information Circular (das Informationsrundschreiben) und damit zusammenhängende Versammlungs- und Proxy-Materialien für die jährliche Haupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens versendet hat, die am Montag, den 20. September 2021 um 11:00 Uhr PT (die Versammlung) virtuell stattfindet.

Der Zweck der Versammlung besteht unter anderem darin, eine spezielle Resolution zur Genehmigung der zuvor angekündigten Ausgliederungstransaktion des Unternehmens (die Transaktion) im Wege eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) zu erwägen und, falls dies als ratsam erachtet wird, gemäß einer geänderten und angepassten Vereinbarung vom 9. August 2021 (die Vereinbarung) zwischen Mydecine und Alt House Cannabis Inc. (Spinco) zu verabschieden. Spinco ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mydecine, die kürzlich im Rahmen der Transaktion gegründet wurde. Im Rahmen der Transaktion wird Mydecine alle Anteile des Unternehmens an folgenden Unternehmen an Spinco übertragen: (i) 1176392 BC Ltd; (ii) Alternative Distribution Company, LLC; (iii) Drink Fresh Water, LLC; (iv) Tealief Brands, LLC; (v) Relyfe Brands, LLC; (vi) We are Kured, LLC; and (vii) Trellis Holdings Oregon OP, LLC (gemeinsam die US-Cannabis-Tochtergesellschaften) im Austausch für 2.500.000 Stammaktien von Spinco (die Spinco-Aktien). Die derzeitigen Aktionäre von Mydecine werden im Verhältnis zu ihren Beteiligungen an Mydecine 2.500.000 Spinco-Aktien erhalten, was 0,010416 Spinco-Aktien für jede Stammaktie von Mydecine entspricht. Inhaber von Mydecine-Warrants (NEO: MYCO.WT), die diese Warrants im Anschluss an die Transaktion wirksam ausüben, erhalten für jeden gehaltenen Warrant eine ganze Mydecine-Stammaktie und, ohne zusätzliche Gegenleistung, 0,010416 Spinco-Aktien.

Nach Abschluss der Transaktion wird sich Mydecines Hauptgeschäft auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme durch seine Psilocybin-Forschung und-Entwicklung konzentrieren und wird nicht mehr an der Herstellung oder dem Verkauf von Cannabis- und CBD-Produkten beteiligt sein.

Die Transaktion wird es dem Unternehmen unter anderem ermöglichen, Geschäfts- und Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen, die ihm nicht zur Verfügung stehen, während es weiterhin eine Beteiligung an den US-amerikanischen Cannabis-Tochtergesellschaften hält, einschließlich seiner geplanten Notierung an den NASDAQ Capital Markets und an der London Stock Exchange. Das Informationsrundschreiben enthält unter anderem eine detaillierte Beschreibung der Transaktion, einschließlich weiterer Gründe sowie Informationen in Bezug auf Mydecine und Spinco nach der Transaktion.

Am 20. August 2021 erhielt das Unternehmen eine einstweilige Verfügung (die einstweilige Verfügung) des Obersten Gerichtshofs von British Columbia, die unter anderem die Einberufung und Durchführung der Versammlung genehmigt, die den Aktionären des Unternehmens gewährten Widerspruchsrechte festlegt und darüber hinaus bestimmte andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung der Versammlung festlegt. Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aktionäre von Mydecine auf der Versammlung gemäß der einstweiligen Verfügung. Die Transaktion unterliegt auch der Bedingung, dass die Aequitas Neo Exchange und der Oberste Gerichtshof von British Columbia ihre Zustimmung erteilen.

Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 27. September 2021 abgeschlossen.

Nach der Transaktion wird Spinco voraussichtlich eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft sein. Spinco beabsichtigt, nach Abschluss der Vereinbarung die Notierung seiner Stammaktien an der Canadian Securities Exchange oder der Aequitas Neo Exchange zu beantragen, obwohl es keine Garantie für eine solche Notierung geben kann.

FÜR DAS BOARD VON MYDECINE INNOVATIONS GROUP

David Joshua Bartch

David Joshua Bartch, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Medienkontakt

Courtney Ryan

LS2group

cryan@ls2group.com

515-770-4823

Kontakt für Anleger

Charles Lee, Investor Relations

corp@mydecineinc.com

1-720-277-9879

Allison Soss / Erika Kay

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

1-212-896-1267

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group (NEO: MYCO) (OTC:MYCOF) (FWB:0NFA) ist ein aufstrebendes Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme und zur Verbesserung der Vitalität verschrieben hat. Der weltweit renommierte medizinische und wissenschaftliche Beirat des Unternehmens baut eine robuste F&E-Pipeline mit natürlichen psychedelisch unterstützten Therapeutika, neuartigen Verbindungen, Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen auf. Mydecine hat exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage mit der Fähigkeit, aktive Pilzverbindungen mit voller behördlicher Genehmigung durch Health Canada zu importieren/exportieren, zu kultivieren, zu extrahieren/zu isolieren und zu analysieren. Mydecine besitzt auch ein hochmodernes Mykologielabor in Denver, Colorado/USA, um sich auf genetische Forschung für die Skalierung des kommerziellen Anbaus seltener (nicht-psychedelischer) medizinischer Pilze zu konzentrieren.

Mehr erfahren können Sie unter www.mydecine.com/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Zukunftsgerichtete Informationen können oft, aber nicht immer an der Verwendung von Wörtern wie erwarten, beabsichtigen, annehmen, glauben oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Worte und Begriffe erkannt werden oder beinhalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressmeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Aussagen über den Abschluss des Arrangements; die Vorteile des Arrangements; die Einholung der Genehmigung des Arrangements durch die Aktionäre und das Gericht; die Notierung der Spinco-Aktien an einer Börse und den Zeitpunkt hiervon; die Notierung der Aktien von Mydecine an den NASDAQ Capital Markets und der London Stock Exchange; und den Zeitpunkt des Abschlusses des Arrangements. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Verfügbarkeit und Kontinuität der Finanzierung, die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum angemessen zu schützen und durchzusetzen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zur kommerziellen Produktion zu bringen, den anhaltenden Wachstum der globalen adaptiven patientenorientierten Medizin, die natürlichen Gesundheitsprodukte und die digitalen Gesundheitsindustrien sowie die Risiken, die der stark regulierte und wettbewerbsorientierte Markt bezüglich Entwicklung, Produktion, Verkauf und Verwendung der Produkte des Unternehmens darstellt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mydecine Innovations Group Inc.

Joshua Bartch

Suite 810 - 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver

Kanada

email : jbartch@mydecineinc.com

Pressekontakt:

Mydecine Innovations Group Inc.

Joshua Bartch

Suite 810 - 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver

email : jbartch@mydecineinc.com