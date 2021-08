Startseite Globaler Markt für Frühstückszerealien zum Mitnehmen – Prognose zu Umsatz, Umsatz, Preis und Bruttomarge bis 2027 Pressetext verfasst von akashy am Di, 2021-08-24 14:24. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Frühstückscerealien für unterwegs – Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den Markt für Frühstückscerealien für unterwegs in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Produkttyp und Produkt bietet Angebot, nach Vertriebskanal, nach Verpackungsart und nach Region. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Der Markt für Frühstückscerealien zum Mitnehmen ist nach Produkttyp in verzehrfertige und trinkfertige Produkte unterteilt, von denen das trinkfertige Segment aufgrund der Präferenzen der Verbraucher voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird für flüssige Frühstücksprodukte aufgrund der bequemen Anwendung, da der Verbraucher parallel anderen Aktivitäten nachgehen kann, wie beispielsweise dem Autofahren oder der Fahrt in einem überfüllten öffentlichen Verkehr und seine Mahlzeit unterwegs zu sich nehmen. Fordern Sie Beispieldaten an, um mehr über diesen Bericht zu erfahren @ https://www.researchnester.com/sample-request-1978 Der Markt für Frühstückszerealien für unterwegs wird im Prognosezeitraum, d. h. 2019-2027, voraussichtlich eine CAGR von rund 4,56% verzeichnen. Die wachsende Nachfrage nach Änderungen des Lebensstils der Verbraucher und ihre sich ändernden Präferenzen für Mahlzeiten zum Mitnehmen und Lebensmittel, die keine oder keine Zubereitungszeit erfordern, sind einige der Faktoren, die die Nachfrage nach Frühstück für unterwegs fördern Getreidemarkt während des gesamten Prognosezeitraums. Regional ist der Markt für Frühstückszerealien für unterwegs in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Unter diesen Regionen wird erwartet, dass Nordamerika und Europa aufgrund der steigenden Lebensmittelausgaben und der Nachfrage nach gesunden Lebensmittelprodukten, die keine oder nur eine minimale Lebensmittelverarbeitungszeit erfordern, den größten Marktanteil haben werden. In den Statistiken des Wirtschaftsforschungsdienstes des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) wurden 1,71 Billionen US-Dollar von US-Verbrauchern, Unternehmen und Regierungsbehörden für Lebensmittel und Getränke in Lebensmittelgeschäften und anderen Einzelhändlern sowie für Mahlzeiten und Snacks außer Haus ausgegeben im Laufe des Jahres 2018. Das Bureau of Labor Statistics des US-Arbeitsministeriums gab in einer seiner Statistiken an, dass Vollzeitbeschäftigte an Wochentagen durchschnittlich 9,5 Stunden Arbeitszeit hatten, während die erfasste Zeit am Wochenende 5,4 Stunden für das Jahr 2018 betrug. Das Ungleichgewicht von Work-Life-Zeitplänen führt zu sich ändernden Präferenzen der Verbraucher auf der ganzen Welt. Die Menschen verlagern ihren Fokus auf Kochprozessoren, um eine minimale Kochzeit zu verbringen, und auch auf Lebensmittel, die direkt verzehrt werden können oder aufgrund solcher unausgewogener hektischer Zeitpläne keine oder nur eine minimale Kochzeit benötigen. In einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben sich die WHO-Mitgliedstaaten darauf verständigt, den Anstieg von Diabetes und Fettleibigkeit bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern bis 2025 zu stoppen. Darüber hinaus haben sich die Mitgliedstaaten auch darauf verständigt, die Aufnahme von Salz durch die Weltbevölkerung um 30 % bis zum Jahr 2025. All diese Faktoren tragen schätzungsweise erheblich zum Wachstum des Marktes bei. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

