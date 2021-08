Startseite Marktanalyse, Regionen, Wachstum, Hauptakteure und Trends bis 2027 Pressetext verfasst von akashy am Di, 2021-08-24 14:18. Der jüngste von research nester veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Globaler Markt für Schutzbeschichtungen: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2027“ bietet einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Schutzbeschichtungen in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Harztyp, Endverbraucherbranchen und Regionen. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Der globale Markt für Schutzbeschichtungen ist nach Harztyp in Acryl, Epoxid, Polyurethan, Alkyd, Polyester und andere unterteilt. nach Endverbraucherbranchen in Infrastruktur und Bauwesen, Öl und Gas, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Schifffahrt und andere sowie nach Regionen. Laut Weltbank entfallen 39 % des weltweiten Infrastrukturbedarfs auf den asiatisch-pazifischen Raum. Für den Markt für Schutzbeschichtungen wird im Prognosezeitraum, d. h. 2018-2027, eine CAGR von 10 % erwartet. Fordern Sie Beispieldaten an, um mehr über diesen Bericht zu erfahren @ https://www.researchnester.com/sample-request-1309 Der Markt für Schutzbeschichtungen ist in Harztypen unterteilt. Von allen Harztypen wird erwartet, dass Epoxidbeschichtungen aufgrund ihrer verschiedenen Anwendungen in der Automobil-, Luftfahrt-, Schiffs- und anderen Endverbrauchsindustrie im Prognosezeitraum das höchste Wachstum verzeichnen. Unter den verschiedenen Endverbraucherbranchen wird für die Bau- und Infrastrukturindustrie ein hohes Wachstum aufgrund der hohen Anwendung von Schutzbeschichtungen in der Bau- und Infrastrukturindustrie erwartet. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen. In der Region Asien-Pazifik treibt die schnell wachsende Infrastruktur- und Bauindustrie in China das Marktwachstum von Schutzbeschichtungen in der Region im Prognosezeitraum an. In Nordamerika stützen die schnell wachsende Bau-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Schifffahrtsindustrie die Nachfrage nach Schutzbeschichtungen im Prognosezeitraum. Darüber hinaus wird für Europa aufgrund der schnell wachsenden Bauindustrie in der Region im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum erwartet. Schutzbeschichtungen werden in der Bau- und Infrastrukturindustrie verwendet, um vor äußeren Umwelteinflüssen zu schützen. Die Schutzbeschichtungen bieten Schutz vor Rost, Verschmutzung und verschiedenen extremen Wetterbedingungen. Beim Auftragen von Schutzbeschichtungen werden jedoch giftige Gase freigesetzt, die sich nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigenden Rohstoffkosten für die Herstellung von Schutzbeschichtungen das Marktwachstum von Schutzbeschichtungen im Prognosezeitraum behindern. Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Schutzbeschichtungen, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Wacker Chemie AG, AkzoNobel NV, The Sherwin-Williams Co., PPG Industries, Axalta Coating Systems, Arkema SA, Kansai Paint Company Limited, Nippon Paint Holdings Company Limited, BASF und RPM International. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Schutzbeschichtungen-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwarteten Entwicklungen auszurichten Trends in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

