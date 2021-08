Startseite PKN errichtet WLAN: höchste Benutzerdichte Deutschlands Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-24 12:59. PKN baut die größte und komplexeste Stadion-WLAN-Installation Deutschlands. Berlin, 24.08.2021 - Das Olympiastadion Berlin ist die Heimstätte von Hertha BSC und seit 1985 Austragungsort des DFB-Pokalfinales. Die größten Konzerte der Hauptstadt finden hier statt. Jetzt wird es mit W-LAN fit gemacht für die UEFA EURO 2024 und alle anderen Großveranstaltungen der Zukunft. Es bietet derzeit 74.475 Sitzplätze. Jetzt soll das Olympiastadion Berlin fit gemacht werden für die Fußball EM im Jahr 2024.

Berlin wird 2024 einer von zehn Austragungsorten bei der Fußball-EM in Deutschland sein, mindestens sechs Spiele sollen im Olympiastadion Berlin stattfinden. Eine der wichtigsten Forderungen der UEFA: Flächendeckendes Wi-Fi-6-WLAN im gesamten Stadion-Bereich. Ausbau der digitalen Infrastruktur PKN wurde beauftragt, die digitale Infrastruktur zu modernisieren und installiert ein flächendeckendes WLAN-Netz im Stadion. Da es sich hierbei um einen kompletten Neubau des Gesamtkonstrukts handelt, kann dies unabhängig vom eigentlichen Aufbauort und ohne jeglichen Einfluss auf den IT-Betrieb des Olympiastadion Berlin erfolgen. Dies gilt ebenfalls für die Inbetriebnahme der angestrebten Softwarekomponenten nebst der dafür beschafften Server- und Storagesysteme. Dafür verlegen wir einen komplett neuen Glasfaserbackbone im Dach, den Tribünen sowie für den Außenbereich. Um die WLAN-Abdeckung im gesamten Stadion für mehr als 74.000 Zuschauer zu gewährleisten, werden ca. 1.000 Access Points installiert. Zur Orchestrierung wird die Campus-Fabric von Extreme Networks genutzt. Darüber hinaus wird das komplette Software-Paket (NAC, Analytics, XMC) genutzt. Das Bauprojekt soll in ca. 12 Monaten fertiggestellt sein. WLAN-Netzwerk für 74.475 Zuschauer im Berliner Olympiastadion PKN errichtet so die größte und komplexeste Stadion-WLAN-Installation Deutschlands mit der höchsten Benutzerdichte in diesem Umfeld. Damit verfügt das Olympiastadion Berlin über das von der UEFA geforderte Wi-Fi-6-WLAN im gesamten Stadion-Bereich. Als IT-Fullservice Anbieter unterstützt PKN ihre Kunden im Dialog bei der Beratung, Konzeption, Implementierung und dem Betrieb von Lösungen aus den Bereichen Netzwerktechnik, Server, Storage -und Backupsystemen, Server- und Desktopvirtualisierung, Unified Communications, Mobility oder Securitylösungen. Firmenkontakt

