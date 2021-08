eMobiltreff.ch - ein Treffpunkt für Elektromobilität!

Der eMobiltreff.ch ist ein Treffpunkt für Elektromobilität, der jeden erste Mittwoch im Monat in Oftringen, im YouCinema, Schweiz stattfindet.

Oftringen, 24.08.2021 - Der eMobiltreff.ch - ein Treffpunkt für Interessierte an Elektromobilität.

Der eMobiltreff.ch ist ein Treffpunkt oder Event, der jeden erste Mittwoch im Monat im YouCinema in Oftringen, Schweiz stattfindet. Es treffen sich dort alle die sich für Elektromobilität interessieren. Ob es alte Nerds sind, die bereits ein E-Auto fahren oder ob es Interessierte sind, die sich einfach nur über die Elektromobilität informieren wollen. Alle reden mit allen.

Der Veranstalter eMobiltreff.ch sorgt für den Event und organisiert, je nach Möglichkeit, E-Autos, E-Roller, E-Bikes und was es noch so gibt zum Probefahren und Ansehen. Ausserdem lädt er Fachleute ein, die für die Besucher Rede und Antwort zu dem Thema stehen oder auch mal einen Vortrag halten. Der Besuch ist gratis, für den Verzehr und Getränke stehen verschiedene Möglichkeiten im YouCinema zur Verfügung. Dort gibt es einen Street-Food-Court mit immer wechselnden Speisen, eine Burger-Bar, die Sichtbar für Getränke und Snacks, den Wokami und einen SubWay.

Markus Kraus dazu: Wir sind offen für alle, die sich für E-Mobilität interessieren und kommen wollen. Es werden Fahrzeuge gezeigt und erklärt, über Ladetechnik gesprochen und wie welche Erfahrungen im Alltag gewonnen wurden. Wir sind vollkommen unabhängig von Herstellern, Verbänden oder der Politik. Das ist für viele Interessierte sicher ein Plus.

Das eMobiltreff.ch wurde von Markus Kraus, zusammen mit der Unterstützung von Kino Koni im Jahre 2019 konzipiert und ins Leben gerufen. Seitdem fanden die Treffen, mit mehr oder weniger Beteiligten, jeden ersten Mittwoch im Monat im YouCinema statt. Ein Höhepunkt war die Teilnahme und Mitorganisation an dem Tag der Elektromobilität im September 2020. An diesem Tag war der ganze Platz vor dem YouCinema mit Ständen unterschiedlichster Teilnehmer zum Thema gefüllt. Viele Besucher erlebten dort das erste Mal die geballte Information über E-Mobilität, die man sonst nie so konzentriert bekommt.

Nun werden die regelmässigen Treffen wieder fortgesetzt. Seit dem Juli 2021 treffen sich alle Interessenten wieder regelmässig, am ersten Mittwoch im Monat, im YouCinema um bei eMobiltreff.ch über Elektromobilität zu reden. Auf dem Vorplatz können E-Auto-Modelle besichtigt werden. Bei schlechtem Wetter werden die Fahrzeuge in der Einstellhalle präsentiert.

eMobiltreff.ch findet immer am ersten Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr statt. Das ist ein fester und regelmässiger Termin. Wir würden uns freuen, wenn Partner und Medien diesen Termin in ihre Event-Kalender übernehmen würden, so dass Interessierte jeden Monat darüber neu informiert werden. Vielen Dank.

eMobiltreff.ch ist an weiteren Kontakten und Kooperationen in diesem Umfeld immer sehr interessiert. Das Thema lautet Elektromobilität, damit ist die gesamte Mobilität mit allen dazu gehörigen Themenfeldern gemeint. Solaranlagen, Pufferspeicher, Ladestationen öffentlich, in Überbauungen oder Privathäusern, öffentliche und industrielle Transportmittel, Elektroautos, Elektroroller, Elektro-Bikes, Stromerzeugung, Flottenmanagement, Ladeinfrastruktur und alles weitere was dazu gehört. Private und professionelle Interessenten können sich, wegen Fragen oder Vorstellung eines Projektes, gerne direkt an eMobiltreff.ch wenden. eMobiltreff.ch vermittelt Profis und stellt Kontakte her und bietet professionelle Unterstützung in diesem Umfeld an.

Auf der neu gestalteten Webseite, unter eMobiltreff.ch kann man sich über weitere Details informieren. Auf der Webseite, der Facebook-Seite und dem Twitter - Kanal wird über neue Termine und Inhalte berichtet. Für Interessenten steht auch die Teilnahme an einer Telegram-Gruppe bereit. Die aktuelle und zukünftige Organisation des Events wird durch Gordian Hense (GHC GmbH) unterstützt.

Weiterer Kontakt und Fragen stellen Sie bitte an E-Mail-Adresse: info@emobiltreff.ch oder per Telefon an Markus Kraus unter +41 62 726 04 15.

