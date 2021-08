RTL II-Star Livia Mischel veröffentlicht Single

Sie nahm bereits erfolgreich bei DSDS teil und spielte eine Hauptrolle in der RTL II-Serie «Berlin -Tag und Nacht». Nun startet Livia Mischel mit ihrer aktuellen Single "Illusion" durch.

Die talentierte Musikerin hat, zusammen mit Katharina Held, einen emotionalen Song geschrieben, in dem sie gemeinsam schwierige Beziehungserfahrungen verarbeiten - eine ehrliche Hymne über das Thema Trennung.

Ermutigend, verletzlich und stark singt Livia Mischel über Wut, Trauer aber auch die Kraft die mit dem Verlassen einer Beziehung einhergehen. Denn wenn es darum geht, die wahre Liebe zu finden, müssen wir uns manchmal von den Illusionen verabschieden, die nicht das waren, was wir dachten.

Musik liegt ihr einfach im Blut. Schon im zarten Alter von vier Jahren begann Livia Mischel zu singen. Mit sechs begann ihr Unterricht im Kinder- und Jugendtheater und mit acht meldete sie sich einfach selbst für den Kinderchor ihrer Heimatstadt Zürich an. Aber der Gesang war für sie schon damals mehr als die Laune eines Kindes, die irgendwann vergeht. Ganz im Gegenteil: Livia begann eine Gesangsausbildung und ein Vorstudium für Jazz & Pop am Konservatorium in Zürich. 2009 wurde sie dort schließlich aufgenommen, studierte Jazz & Klassik und begann Klavier zu lernen. Schon neben der Schule war Livia auf dem Weg zur Gesangskarriere. Mit 15 machte sie ihren ersten Schritt in die professionelle Musikszene. Sie sammelte Erfahrung im Tonstudio, trat, mal solo, mal mit Band, auf zahlreichen Bühnen in Zürich und Umgebung auf.

Die Seele muss singen… Nach der Schule begann Livia eine Ausbildung als Informatikerin im Bereich Systemtechnik und setzte diese Tätigkeit - nach dem Abschluss - bei einer renommierten Schweizer Bank fort. Ganz die bürgerliche Existenz sollte es aber auch nicht sein - 2012, während der Ausbildung, machte sie spontan bei "The Voice of Switzerland" mit. Doch für den Gesang war in jener Zeit immer weniger Raum in ihrem Leben. Noch dazu befand sie sich in einer Beziehung, in der ihr Freund ihr die Auftritte in der Öffentlichkeit verbot. Und selbst ihre vielen Hobbies, das Malen, Filmen und Photographieren, und die Zeit in der Natur beim Joggen, Wandern und Skifahren, konnten die Sehnsucht nach den Auftritten nicht ersetzen. Ohne Musik ging es nicht, und so entschied sie sich schließlich zu einem großen Schritt.

Livias Leben wird zur Achterbahn. 2018 war das Jahr, in dem sie den großen Sprung wagte. Sie kündigte ihren Beruf, beendete ihre Beziehung und wandte sich ganz ihrem großen Traum, der Musik, zu. Sie begann ihr Talent in den sozialen Medien zu präsentieren, und schnell wurde das Fernsehen auf sie aufmerksam - so wurde sie zur Moderatorin eines Online-Jugendformats in der Schweiz. Und im selben Jahr bewarb sie sich bei "Deutschland sucht den Superstar" (für Details HIER klicken) - mit durchschlagendem Erfolg: Nicht nur kam sie in die Sendung, in Südafrika setzte sie sich bis in die Runde der letzten sechzehn Kandidaten durch.

Vom 2019 - 2020 spielte Livia bei «Berlin -Tag und Nacht» (RTL II, Episoden 2023-2210) die Hauptrolle der kecken Schweizerin und Gesangstalent Vivi.

Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen erhältlich: https://ffm.to/lm-illusion

https://www.liviamischel.de/

https://www.instagram.com/liviamischel/?hl=de

https://de-de.facebook.com/LiviaMischel/

