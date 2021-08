Startseite BELANO medical liefert Medizinische Hautpflege für nupure probaderm Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-24 11:01. Zusammenarbeit mit AixSwiss ausgeweitet - Mehr internationaler Vertrieb Kerkrade / Berlin, 24. August 2021 - Das Biotechnologie-Unternehmen BELANO medical weitet den internationalen Vertrieb der von ihm entwickelten probiotischen und mikrobiotischen Wirkstoffe und Produkte weiter aus. Dazu wurde in dieser Woche die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Handelsunternehmen AixSwiss verstärkt, das auf Basis der Forschungs- und Entwicklungsarbeit von BELANO medical die Medizinische Hautpflege "probaderm" (https://nupureshop.com/products/nupure-probaderm) auf den Markt gebracht hat. Die Medizinische Hautpflege basiert auf einem Wirkstoff, der aus natürlichen Milchsäurebakterien gewonnen wird und das Wachstum gesunder Bakterien auf der Haut stimuliert. Damit werden die körpereigene Hautbarriere und die natürlichen Abwehrkräfte der Menschen gestärkt und Hautkrankheiten vorgebeugt. BELANO medical hat den Wirkstoff in umfangreicher Forschungsarbeit entwickelt und die Wirksamkeit in zahlreichen Studien nachgewiesen. Probaderm ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren und wird auch als ergänzende Pflege bei Neurodermitis, Psoriasis und anderen Hautkrankheiten oder Ekzemen empfohlen. AixSwiss (https://aixswiss.com/) wurde im Jahr 2015 gegründet und hat kurze Zeit später die heute bereits etablierte Verbraucher-Marke nupure entwickelt. Das Marken-Portfolio umfasst ein breites Spektrum von probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln und seit der Zusammenarbeit mit BELANO medical auch Hautpflege. Bisheriger Anwendungs-Schwerpunkt ist das Mikrobiom in Mund und Darm sowie auf der Haut. Alle Produkte werden durch ein internationales Team und nach dem neuesten Stand der Wissenschaft auf Basis natürlich vorkommender Wirkstoffe entwickelt. Der Firmensitz von AixSwiss ist im niederländischen Kerkrade, der Vertrieb erfolgt hauptsächlich über Online-Shops und Online-Apotheken. BELANO medical (https://belanomedical.com/) hat bereits mehrere biobasierte Medizinprodukte entwickelt und auf den Markt gebracht, neben medizinischer Hautpflege auch die salvans® Halspastillen gegen bakteriell bedingte Halsschmerzen und Erkältungskrankheiten sowie das medizinische ventrisana® Kaugummi gegen Parodontose und Zahnfleischentzündung. Neben dem Vertrieb der eigenen Produkte im Online-Handel sowie in Drogerien und Apotheken setzt das Unternehmen seit dem Jahr 2020 verstärkt auf die Kooperation mit nationalen und internationalen Produkt-Herstellern und Handelsunternehmen. Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern wie die Henkel AG oder die Drogeriemarktkette Müller. Firmenkontakt

