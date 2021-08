Startseite Designer-Schreibtisch von Ellenberger setzt neue Maßstäbe. Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-24 10:59. Gute Nachricht für Freunde nachhaltigen Möbeldesigns: Die vielfach prämierte "Nordic Space"-Linie bekommt Zuwachs. Der Nordic Space Schreibtisch von Ellenberger ist ab sofort im Online-Sortiment. Gold bei den Green Product Awards, Nominierung beim Bundespreis Ecodesign, Gold beim European Product Design Award - die Möbelserie Nordic Space macht anscheinend alles richtig. Zu Bett, Sofa und Sessel der Serie gesellt sich nun ein weiteres Glanzstück aus dem Hause Ellenberger (https://ellenberger.design): Der Nordic Space Schreibtisch (https://www.ellenbergerdesign.de/schreibtisch/) setzt auf skandinavisch lebensbejahendes Design und kompromisslose Nachhaltigkeit. "Wir geben 300%," erklärt Designer Jannis Ellenberger die vielfachen Auszeichnungen seiner Möbel: "100% Ökologie, 100% Regionalität plus 100 % Liebe zum Handwerk." Auch seiner neuesten Schöpfung sieht man die Liebe an, die in den Entwürfen steckt - aber auch in der Herstellung. "Made in Oberfranken heißt, alles ist regional - von der Holzernte über die Verarbeitung bis hin zum Ölen der fertigen Stücke. Dabei setzen wir auf Eichenholz aus dem Spessart und dem Steigerwald. Wälder, die schon seit Jahrhunderten nachhaltig bewirtschaftet werden. Im Steigerwald wurde in den letzten 16 Jahren die Artenvielfalt wieder auf eine riesige Fläche gebracht und steht völlig im Einklang mit den forstwirtschaftlichen Belangen der Holzgewinnung." Bei aller Ökologie und Tradition ist es jedoch ein anderer Punkt, der die Ellenberger Kollektion angenehm abhebt: "Nachhaltigkeit kann schön sein", lacht Ellenberger, "und Vernunft sexy. Auch das gehört zu unserer Philosophie." Eine Philosophie, die ankommt. Dank absoluter Regionalität sogar ohne die Preisaufschläge durch globale Lieferketten und Materialknappheit - denn beides kennt man bei Ellenberger nur aus den Nachrichten. Der Nordic Space Schreibtisch ist ab sofort zum Preis von 1.965,00 Euro exklusiv im eigenen Onlineshop ellenberger.design (https://ellenberger.design) erhältlich. Ellenberger. Design, das aufregt. Mehr Informationen zu Ellenberger im Pressekontakt. Ellenberger

Design, das aufregt. Firmenkontakt

Ellenberger Design GmbH

Jannis Ellenberger

Friesenstraße 21

28203 Bremen

+49 (0) 421 79 28 28 87

press@ellenbergerdesign.de

https://ellenberger.design/ Pressekontakt

Über pr-gateway

