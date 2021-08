Startseite Der Direktvertrieb ist krisensicher Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2021-08-24 10:59. Dass die Pandemie 2020/21 auch wirtschaftlich hart um sich geschlagen hat, ist kein Geheimnis. Während viele Unternehmen einen regelrechten Drahtseilakt hinlegen mussten, um zu überleben, konnten einige leider den schwerwiegenden Folgen und dem hohen Druck nicht standhalten. Auch die Direktvertriebsbranche befürchtete das Schlimmste durch das Wegfallen von Verkaufspartys und Vertreterbesuche. Doch gerade die Direktvertriebsbranche hatte ein zuvor noch nicht wahrgenommenen Ass im Ärmel - und zwar den durch die Pandemie bedingter Digitalisierungsschub. Denn wie sagte Charles Robert Darwin noch gleich: "Jedermann wird zugestehen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist (...)" - und wenn es nicht auf einer persönlichen Ebene funktioniert, dann eben auf der medialen. Das Handelsblatt berichtet, dass es vor allem über die sozialen Medien und Online-Partys möglich war, persönliche Beratungen durchzuführen und im ständigen Austausch zu bleiben. Dieser Austausch lief so erfolgreich, dass die Direktvertriebsbranche im vorherigen Jahr ihren Umsatz um ein Prozent auf 18,7 Milliarden Euro erhöhen konnte, berichtete die Universität Mannheim, die im Auftrag des BDD (Bundesverband Direktvertrieb Deutschland) eine Studie veröffentlichte. Immer mehr Unternehmen setzen deshalb komplett oder teilweise auf den Direktvertrieb. Aus diesem Grund hat sich die auf den Direktvertrieb und die Bildungsbranche fokussierte Crea Union GmbH folgende Maßnahme überlegt: "Die Masterclass MYON - Make Your Owen Network." Das Masterclass-Ausbildungsprogramm ist für Start-ups, die ihre Produkte und Dienstleistungen durch ein eigenes Network verbreiten möchten. Start der Masterclass ist im September 2021 und wird ebenfalls von der zur Seedcom-Gruppe gehörende Crea Motion Ltd. geleitet. Ein exklusives und professionelles Dozententeam sorgt für eine tatkräftige Unterstützung und den damit einhergehenden Erfolg. Mehr Infos zur Masterclass MYON findet ihr unter folgendem Link https://seedcom.on-academy.de/myon : Für gestandene Unternehmen bietet die Crea Union GmbH natürlich weiterhin Consulting und Softwarelösungen im gewohnten Umfang an. Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings. Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig. Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten. Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können. > Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien # onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing - Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps # www.salesLife.de - Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert - Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches Firmenkontakt

