Drittes CONTORA Office Solutions Center eröffnet Ende 2021 im Frankfurter Marienturm

FRANKFURT (Main). Das dritte CONTORA Office Solutions Center in Frankfurt am Main nimmt immer mehr Formen an: Bald kann der Premium-Anbieter für moderne Office Center auch die Kundenwünsche im Marienturm inmitten des berühmten Bankenviertels erfüllen. Über 150 flexible Arbeitsplätze in Chefbüros, Einzelbüros und Teambüros entstehen, und damit wird dieser Standort das größte CONTORA Office Solutions Center seit Unternehmensgründung. Bereits in der Vorbereitungsphase zeigen sich viele Bestands- und Neukunden von dem Projekt in der 19. und 20. Etage des 38 Stockwerke zählenden und 155 Meter hohen Wolkenkratzers begeistert. "Schon heute sind viele Flächen im neuen Center angefragt oder fest vermietet", stellen die Unternehmensgründer und Geschäftsführer Helmut Arend und Lars Henckel fest.

Ein CONTORA Office Solutions Center bietet für jeden Kunden das perfekte und individuelle Büro- und Dienstleistungskonzept. Von Einzelbüros bis hin zu hybriden Büroräumen und Tagungszimmern wird in den Office-Centern für ein professionelles Arbeitsumfeld gesorgt. Auch der Marienturm hat alle diese Vorzüge, damit schon bald die Kunden dort im modernen und unverwechselbaren Ambiente arbeiten können.

Aber es sind nicht nur die herausragenden Räumlichkeiten, die den Marienturm als drittes CONTORA Office Solutions Center in der Mainmetropole so interessant machen, wie Geschäftsführer Lars Henckel verrät. "Der Marienturm bietet die nahezu perfekte Symbiose aus Arbeit, Privatleben, Nachhaltigkeit und moderner Arbeitsumgebung", betont er. "Unmittelbar im Gebäude befinden sich zum Beispiel auch ein Restaurant und ein Cafe. Sie bilden die ideale Umgebung für die Mittagspause oder für einen Kaffee in entspannter Atmosphäre." Zudem gibt es im Marienturm eine Kindertagesstätte, die dem Nachwuchs für die Angestellten im Gebäude zur Verfügung steht. "Diese Kita ist in Deutschland schon deshalb einzigartig, weil keine andere Kindertagesstätte eine solche Aussicht bietet, wie die im Frankfurter Marienturm."

Auch die Infrastruktur rund um den Marienturm ist außergewöhnlich. Jeder tägliche und nicht alltägliche Bedarf lässt sich innerhalb Minuten decken. "Einkaufen und ärztliche Versorgung, Unterhaltung, Kultur und Bildung sind stets nur wenige Schritte entfernt. Eine Fahrradgarage, Duschräume und ein Fitnessstudio zählen zu den beliebtesten Ausstattungsmerkmalen im Marienturm", berichtet Lars Henckel. "Work-Life-Balance bekommt im neuen CONTORA Office Solutions Center im Marienturm einen ganz neuen Klang."

Neben den räumlichen Möglichkeiten und dem besonderen Angebot bestimmt auch die herausragende Erreichbarkeit des neuen CONTORA Office Solutions Center den Wert des Standortes. Die sei im Fall des Marienturms nahezu ideal, wie der Geschäftsführer Helmut Arend betont. "Wir befinden uns im Frankfurter Bankenviertel - einem der größten Finanzmarktplätze Europas. Wir befinden uns zwischen dem Hauptbahnhof und der Alten Oper", sagt Helmut Arend. "Wir sind also auch für diejenigen gut zu erreichen, die auf ihr Auto verzichten möchten." Dass in der hauseigenen Tiefgarage eine Vielzahl von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge zur Verfügung steht, ist dabei schon nahezu eine Selbstverständlichkeit.

Einzigartig ist aber auch die Aussicht auf Frankfurt und Umgebung, den die Kunden bald im Marienturm aus ihrem neuen Büro genießen können. "Der Blick über die Skyline ist immer wieder atemberaubend", verrät Arend. "Wir wollen unseren Kunden eine erstklassige Adresse bieten, an der nicht nur professionell gearbeitet werden kann, sondern auch Geschäftspartner und Kunden repräsentativ empfangen werden können. Der Marienturm erfüllt diese Ansprüche vollständig."

In eigenen Konferenzräumen können zukünftig auch Arbeitstreffen hervorragend durchgeführt werden. Auf der Konferenzebene im Marienturm werden Zusammenkünfte mit bis zu 200 Teilnehmern möglich sein. Ein modernes 4K-Videokonferenzsystem ermöglicht selbstverständlich auch virtuelle und hybride Geschäftstermine. "Ein eigenes Podcast-Studio sowie großzügige Loungebereiche bieten Möglichkeiten für kreatives und entspanntes Arbeiten", stellt Helmut Arend fest. "Das neue CONTORA Office Solutions Center im Marienturm wird die bewährten Dienstleistungen und das moderne Ambiente in einem faszinierenden Gebäude herausragend verbinden und somit für alle Unternehmer und Unternehmen in Frankfurt eine ganz besondere Adresse bieten", ist sich auch Lars Henckel abschließend sicher.

Über CONTORA Office Solutions:

Die CONTORA Unternehmensgruppe bietet Unternehmen deutschlandweit die qualitativ hochwertigsten Bürolösungen in den besten Lagen und Immobilien Deutschlands, an den Top-Adressen in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf. Kunden erwartet ein einzigartiges Ambiente, das sich durch hochwertigste Materialien, geschmackvolle Accessoires und einen individuellen, professionellen Kundenservice hervorhebt. Ein persönlicher Concierge-Service sorgt darüber hinaus für die Erfüllung auch der außergewöhnlichsten Wünsche. Diese beispiellose Qualität in allen Details ist Ausdruck des Besonderen in einem CONTORA Office Solutions Center und setzt damit komplett neue Maßstäbe bei der Erschaffung individueller Arbeitsbereiche.

Dabei ist jedes CONTORA Office Solutions Center anders ausgestattet, jedoch immer außergewöhnlich und exklusiv, und somit unverwechselbar. Alle Office Center verbindet jedoch das warme, komfortable Arbeitsumfeld, in dem Kunden sich bestens aufgehoben fühlen und vom Servicepersonal umfänglich umsorgt werden. So werden die Menschen inspiriert und das Arbeiten in einem CONTORA Office Solutions Center eine ganz neue Erfahrung, als Basis für den geschäftlichen Erfolg.

CONTORA Office Solutions funktioniert grundsätzlich wie ein Hotel. Nur ein Anruf und ein exklusiv eingerichtetes Büro in einer herausragenden Immobilie steht kurzfristig für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr oder länger zur Verfügung. Selbstverständlich provisionsfrei. Und der exzellente und persönliche Service eines professionellen Sekretariats kann von der ersten Minute an genutzt werden. Dabei entfällt das Risiko langfristiger Mietverträge und die Hürde hoher Investitionen.

CONTORA Office Solutions Center bieten:

- Exklusive Büros, vom Chefbüro bis zum Teambüro, in den besten Lagen.

- Flexible Vertragsgestaltung: Expandieren oder reduzieren, so wie es die Marktsituation erfordert.

- Virtuelle Bürolösungen. Profitieren Sie von einer erstklassigen Geschäftsadresse und einem professionellen Sekretariat, das eingehende Anrufe in Ihrem Firmennamen entgegennimmt. Nutzen Sie alle Dienstleistungen flexibel, ohne ein Büro fest anzumieten.

- Konferenz- und Besprechungsräume ab einer Stunde. VertraUlrichche Meetings in hochwertigstem Ambiente. Full HD Videokonferenzen mit modernster Technik.

- Sekretariatsleistungen: Persönlicher und freundlicher Service durch kompetente Mitarbeiter vor Ort.

- Telefonservices: Entgegennahme von Anrufen im Firmennamen. Bestellannahme. Informationsdienste. Terminvereinbarungen. Help-Desk. Reklamationsannahme.

