Startseite Digital Signage Touch Stele vom Marktführer inkl. 3 Jahren Digital Signage Cloud Software Pressetext verfasst von connektar am Di, 2021-08-24 09:03. Hamburger digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH stellt aktualisierte Produktreihe vor Die in den Größen von 43 bis 75 Zoll verfügbaren XTS Touch Stelen der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH aus Hamburg St. Pauli sind die perfekte Lösung, um interaktiv mit den Kunden in Verbindung zu treten. Sie sind sowohl in HD als auch in 4K Auflösung erhältlich. Durch die hohe Helligkeit von 500cd und die blitzschnelle Reaktion der kapazitiven Touchoberfläche bietet sich die neueste Generation der bekannten XTS Serie als passende Digital Signage Lösung in den Bereichen Banken, Restaurants, Autohäuser, Fastfood Restaurants, Self-Check-Ins, Lotterien und Museen an. Die Produkte sind durch die verbauten Profi Panels und das hochwertige Gehäuse prädestiniert für einen jahrelangen Einsatz. Durch die 3 Jahre lang integrierte Digital Signage Cloud Software "DS Channel Pro" können die Inhalte zeitgesteuert auf die verschiedenen Stelen verteilt werden. Player-, Playlisten- und Kampagnenmanagement inkl. optionalen Reportingfeatures sind selbstverständlich inklusive. Die Infostelen sind ebenso kompatibel zu den Softwarelösungen von seatback, dimedis, SMIL-Control und FS5. Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hat die Stelen in verschiedenen Größen standardmäßig im eigenen Zentrallager lagernd. Ein deutschlandweiter Installationsservice für die Produkte ist buchbar. Von der Begehung bis zur Installation inkl. Abnahmeprotokoll reichen die verfügbaren Leistungen. Für eine detaillierte Beratung steht das Vertriebsteam unter Tel. 040 180 241 080 oder vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

email : info@digitalsignage.de Digital Signage Pionier Digital Signage ist unsere Sprache. Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist. Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll. Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können. Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

