Startseite LEWO zieht Bilanz als Arbeitgeber Pressetext verfasst von LEWOImmobilien am Mo, 2021-08-23 17:01. Leipzig, 23. August 2021 – Nachhaltiges Engagement in Unternehmen wird zunehmend wichtiger und wirkt sich nicht nur positiv auf die Umwelt, sondern auch auf das Arbeitsklima aus. Das Leipziger Immobilienunternehmen LEWO AG sieht diese Notwendigkeit und setzt immer mehr Maßnahmen um, die das Arbeitsumfeld nachhaltiger gestalten.

Unternehmen können einen großen Teil zum Schutz der Umwelt beitragen. Es gibt zahlreiche Maßnahmen, um Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag zu leben[www.gruenes-zuhause.de/new-work-was-einen-nachhaltigen-arbeitgeber-ausmacht/]. LEWO hat bereits einige davon etabliert hat. So stellt die Immobilienfirma beispielsweise E-Autos als Makler- und Poolfahrzeuge zur Verfügung, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten zudem ein Lasten-E-Bike statt eines Firmenwagens. Um Abfall zu vermeiden, ist es selbstverständlich, im Büro Getränke ausschließlich in Mehrwegflaschen anzubieten. Zusätzlich legt die LEWO großen Wert auf einen sparsamen Papierverbrauch und setzt dafür moderne Dokumentenmanagementsysteme (DMS) zur Digitalisierung papierbasierter Prozesse ein. Auch in ihren Neubauprojekten verstärkt das Unternehmen den Fokus auf Nachhaltigkeit. Für einen geringeren Ressourcenverbrauch und eine bessere Energiebilanz baut LEWO nur Mehrfamilienhäuser, die einen KfW-Standard erfüllen. Die Tiefgaragen sind mit Elektroanschlüssen und viele Objekte mit grünen Dächern ausgestattet. Bereits seit 2006 setzt LEWO Energiekonzepte auch im Denkmalbereich um.

Diese Schritte sind erst der Anfang, in Zukunft plant das Unternehmen noch weitere Maßnahmen, wie z. B. die Einführung von Jobtickets für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie grünen Strom im Büro. Damit leistet die LEWO einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und einer nachhaltigeren Arbeitswelt.

