Startseite Online Expertise vermitteln: VOSS Fluid startet Webinarreihe Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2021-08-23 15:48. Schulungsprogramm digital ausgebaut - Landingpage informiert Um den Bedingungen während der Pandemie gerecht zu werden, hat VOSS Fluid sein umfassendes Schulungsprogramm auf das World Wide Web ausgeweitet. Mit seinem neuen Webinarangebot vermittelt der Spezialist für Hydrauliksysteme sein Expertenwissen und Praxis-Know-how nun auch online allen Kunden, Partnern und Interessierten. Langfristig möchte VOSS Fluid sein Angebot an Online-Schulungen auf dieser Plattform stetig ausbauen. "Die Sicherheit einer hydraulischen Verbindung ist nur so gut wie geschultes Personal, welches über den Einsatzzweck entscheidet und diese montiert." Nach diesem Grundsatz gestaltet VOSS Fluid sein Angebot an gezielten Weiterbildungen. Die individuell abgestimmten Montagetrainings und Produktschulungen sind sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Monteure geeignet. Dabei beinhalten sie nicht nur theoretische Inhalte, sondern auch wertvolle Praxistipps zu allen Grundlagen der Verbindungstechnik, unter anderem zu Schneidring- und Rohrumformsystemen, Dichtkegelverschraubungen sowie für die Montage nötigen Hilfsmittel. Im Rahmen spezieller Audits begutachten die VOSS Fluid Anwendungstechniker schließlich die Montageprozesse des Kunden direkt vor Ort, um Einsparpotentiale aufzudecken und Prozessoptimierungen anzustoßen. Auch für Entscheider hat das Unternehmen innerhalb seines Schulungsportfolios die passenden Lehrgänge parat. Die Webinare bieten individuelle Hilfestellung, das für den vorgesehenen Einsatzzweck jeweils funktionsgerechte Verbindungssystem auszuwählen. Weiterbildung bequem von zu Hause aus

Das neue Webinarangebot macht es nun möglich, sich orts- und zeitflexibel das nötige Expertenwissen anzueignen. Das spart nicht nur Anfahrtswege, sondern auch Kosten. Dabei sind die Termine individuell mit nur wenigen Klicks buchbar. Außerdem erfordern die browserbasierten Webinare keine zusätzliche Softwareinstallation. Alle Teilnehmenden erhalten speziell konzipiertes Schulungsmaterial sowie ein Zertifikat über die Teilnahme und profitieren vom interaktiven Austausch in Echtzeit direkt während des laufenden Seminars mit anschließendem Wissens-Check. Stetiger Ausbau der digitalen Webinarangebote

Bereits jetzt bietet VOSS Fluid auf seiner Webinar-Seite verschiedene fünfminütige How-to-Videos zum Anschauen an. Zudem sind bereits zwei Webinare in Deutsch und Englisch für Mitarbeiter aus Montage, Instandhaltung, Service und Technik im Umfang von 45 Minuten buchbar. Hierbei beantworten die VOSS Fluid Experten alle Fragen und geben wertvolle Hinweise rund um die Themen sichere Schneidringmontage nach DIN 3859-2 und Dichtkegelverschraubungen (DKO). VOSS Fluid plant, sein Webinarangebot in Zukunft noch deutlich weiter auszubauen. Sollte jedoch einmal das gewünschte Thema nicht vorhanden sein, können Interessierte sich jederzeit für Webinar-Anfragen und Vorschläge zu individuell zugeschnittenen digitalen Weiterbildungen an das Unternehmen wenden. Zu finden ist das digitale Schulungsangebot ab sofort unter https://www.voss-fluid.net/de/webinare. Über die VOSS Fluid GmbH

Die VOSS Fluid GmbH ist ein international führender Anbieter von Fluidtechnik. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wipperfürth und ist Teil der VOSS Holding. Das Produktportfolio umfasst vormontierte Rohrgeometrien, konfektionierte Schlauchleitungen, Rohr- und Flanschverbindungen, Schlaucharmaturen sowie nützliches Zubehör für die Stationär- und Mobilhydraulik. Für VOSS Fluid als Entwicklungs- und Systempartner des internationalen Maschinenbaus liegt der Schwerpunkt auf anwendungsspezifischen Systemlösungen. VOSS Fluid bietet Kunden alles aus einer Hand: von der Projektierung und dem Engineering über die Fertigung und die Montage bis zu wirtschaftlichen Logistikleistungen. Mit vier eigenen Vertriebsgesellschaften in Europa und Asien sowie weiteren Präsenzen der VOSS Gruppe und einem weltweiten Händlernetz gewährleistet VOSS Fluid jederzeit die zuverlässige Distribution seiner Systemlösungen. Firmenkontakt

VOSS Fluid GmbH

Catrin Neukirchen

Lüdenscheider Strasse 52-54

51688 Wipperfürth

+49 (0) 2267 63-0

+49 (0) 2267 63-9655

pr-marketing@voss-fluid.net

www.voss-fluid.net Pressekontakt

additiv pr GmbH & Co. KG

Marius Schenkelberg

Herzog-Adolf-Straße 3

56410 Montabaur

02602-950 99 25

ms@additiv-pr.de

