Startseite sysob: Exklusive Promo-Bundles von Alcatel-Lucent Enterprise und Weblib Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2021-08-23 15:00. WLAN-Lösung mit Wi-Fi-Gästemanagement und Bestellsystem für Handel und Gastronomie Im Rahmen einer Promo-Aktion des VAD sysob erhalten Reseller bis zum 31.12.21 drei Promo-Bundles von Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) und Weblib mit einem Extra-Rabatt von 20 Prozent auf den Listenpreis der Weblib-Produkte. Die Bundles bilden eine WLAN-Komplettlösung, die sich ideal für den Einsatz in Restaurants, Bars und im Handel eignet. Schorndorf, 10.08.2021 - Der Value-Added-Distributor sysob bietet IT-Fachhändlern und Systemhäusern bis zum 31.12.21 exklusive Promo-Bundles von ALE und Weblib an. Im Aktionszeitraum erhalten Reseller einen Extra-Rabatt von 20 Prozent auf den Listenpreis der Weblib-Produkte. Ein leistungsfähiges WLAN-Netz gehört zu den Grundvoraussetzungen bei der Digitalisierung von Bestell- und Abrechnungsprozessen in Gastronomie und Handel. Daher stellt sysob Resellern jetzt eine skalierbare WLAN-Komplettlösung für Retail und Gastro-Anwendungen zur Verfügung. Dabei können Reseller zwischen dem Starter Pack, dem Advantage Pack und dem Premium Pack wählen. Alle drei Bundles bestehen aus einem Access Point der Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar-Reihe sowie der Software-Lösung Smart Wifi von Weblib. Im Advantage Pack und im Premium Pack sind zudem die Weblib-Lösungen Order-It bzw. Order-It und Tab inStore enthalten. Somit steht kleinen und mittelständischen Unternehmen wie Cafés, Gaststätten oder Einzelhändlern genau das passende Komplettpaket aus Hard- und Software für ihre individuellen WLAN-Anforderungen zur Verfügung. Die Access Points von Alcatel-Lucent Enterprise gewährleisten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine gute WLAN-Konnektivität. Die leistungsstarken OmniAccess Stellar Wi-Fi 6 APs sorgen beispielsweise für eine besonders schnelle Verbindung, auch wenn eine große Anzahl an Kunden oder Restaurantbesuchern gleichzeitig im WLAN aktiv ist. Da die Access Points mit der Wi-Fi-6-Technologie (IEEE 802.11ax) ausgestattet sind, eignen sie sich perfekt für Unternehmen aller Größen, die einfache, sichere und skalierbare WLAN-Lösungen benötigen. Die Software Smart Wifi von Weblib ermöglicht zudem ein cloudbasiertes und leistungsstarkes WLAN-Gäste-Management mit schneller Integration, Gestaltbarkeit der Portalseiten, Analyse und umfangreichen Marketingfunktionen. Über die Portalseite, die im eigenen Corporate Identity gestaltet werden kann, können Store-Betreiber ihren Kunden einen einfachen Zugang zum Internet bereitstellen - natürlich DSGVO-konform. Darüber hinaus gibt es die Option, im Portal relevante und individuelle Angebote zu posten und zeitgleich das Nutzerverhalten auszuwerten. Ein ideales Tool für die mobile Geräteverwaltung und den Display-Einsatz am PoS stellt die Weblib-Software Tab inStore dar. Der Kontakt mit Mitarbeitern via Tablet und eine gezielte Kundenansprache lassen sich damit sehr einfach realisieren. So ist es mit der Lösung möglich, die Display-Inhalte zentral zu steuern und Kunden beispielsweise je nach Abteilung oder auch Tageszeit unterschiedliche Informationen anzuzeigen. Mit Tab inStore profitieren Kunden außerdem von einer kostengünstigen Alternative zu komplexen Digital-Signage-Lösungen. Die Weblib-Software Order-It unterstützt die Umsetzung kontaktloser Bestellprozesse, was in Corona-Zeiten dem Gesundheitsschutz von Personal und Gästen dient: Kunden verbinden sich per Smartphone oder Tablet - ohne dass dafür eine zusätzliche App oder ein Download nötig sind - mit dem lokalen Gäste-WLAN und erhalten einen komfortablen Zugriff auf das Menü. Zahlungsprozesse erfolgen ebenfalls sicher und einfach über die eingebundene Payment-Lösung Mangopay ohne Wartezeiten auf die Rechnung. Das beschert mehr Umsatz mit zufriedenen Kunden. Weitere Informationen zur Promo-Aktion gibt es unter: https://www.sysob.com/promo-booster-fuer-gastro-und-retail-weblib-ale/ Weitere Informationen zu Weblib: https://www.sysob.com/hersteller/weblib/ Weitere Informationen zu Alcatel-Lucent Enterprise:

https://www.sysob.com/hersteller/alcatel-lucent-enterprise/ Bildquelle: shutterstock_1499445923 Über sysob IT-Distribution Die sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG ist Teil der CMS Distribution und mit mehr als 2.000 Partnern sowie nahezu 300 Top-Partnern einer der größten inhabergeführten Value-Added-Distributoren (VAD) im deutschsprachigen Raum. sysob verfügt über ein breit gefächertes Portfolio zukunftsweisender Lösungen aus den Bereichen Security, WLAN sowie Serverbased Computing. Zu den Herstellerpartnern zählen namhafte, global agierende IT-Unternehmen wie Okta, Pulse Secure, Yubico und Alcatel-Lucent Enterprise. Darüber hinaus bietet sysob als Total Solution Provider IT-Systemhäusern und Fachhandelspartnern umfassenden Support bei Projektplanung und -management. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Planung, Erstellung und Integration von Managed-Service-Konzepten: Durch die Nutzung der sysob-eigenen Infrastruktur und eines in Deutschland befindlichen Rechenzentrums können Partner eigene Cloud-Lösungen beziehungsweise Managed Backup Services für ihre Kunden bereitstellen. Der Distributor verfügt über rund 1.400 Kunden in Deutschland und 4.600 Kunden in der DACH-Region. Die Zentrale von sysob befindet sich in Schorndorf bei Cham im Bayerischen Wald. Weitere Vertriebsniederlassungen unterhält sysob in Wien und Wallisellen (Zürich). www.sysob.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG

Frau Sabine Suttner

Kirchplatz 1

93489 Schorndorf

Deutschland fon ..: +49 9467 / 7406-164

fax ..: +49 9467 / 7406-290

web ..: http://www.sysob.com

email : ssuttner@sysob.com Pressekontakt: Riba:BusinessTalk GmbH

Frau Julia Griebel

Klostergut Besselich 1

56182 Urbar/Koblenz fon ..: 0261-96 37 57-12

web ..: http://www.riba.eu

