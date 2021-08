Condor Gold Plc. ernennt John Seaberg zum Chief Financial Officer

Condor Gold Plc (Condor Gold, Condor oder das Unternehmen) (AIM: CNR; TSX:COG) www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/condor-gold-plc/ freut sich, die Ernennung von Herrn John Seaberg zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. September 2021 bekannt zu geben. Herr Seaberg ist eine gestandene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung in der Bergbaubranche.

Chairman und CEO Mark Child sagt dazu:

Ich freue mich sehr, dass Herr Seaberg als Chief Financial Officer zu Condor stößt. Herr Seaberg hat umfassende Erfahrung als CFO und hat sich auch aktiv mit den Bereichen Unternehmensentwicklung und Investor Relations beschäftigt. Bis vor Kurzem war er Senior Vice President und CFO bei Calibre Mining, einem Unternehmen mit zwei aktiven Bergbaubetrieben in Nicaragua.

Herr Seaberg verstärkt unser Führungsteam zu einem Zeitpunkt, als Condor seine zweifache Strategie der Errichtung und des Betriebs einer neuen Verarbeitungsanlage fortsetzt, wobei das kürzlich erworbene SAG-Mühlenpaket mit 2.300 Tonnen Tageskapazität zum Einsatz kommen wird. Diese Anlage wird voraussichtlich etwa 100.000 Unzen Gold pro Jahr bei unserem vollständig genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Projekt La India in Nicaragua produzieren. Gleichzeitig bemühen wir uns darum, ein Goldgebiet im Umfang von 5 Millionen Unzen nachzuweisen.

Im Namen des Board of Directors möchte ich Jeffrey Karoly danken, der 4 Jahre lang in bemerkenswerter Weise in Teilzeit als CFO von Condor tätig war und gleichzeitig als CFO von Rupert Resources, einem an der TSX-V notierten Unternehmen (TSX-V: RUP), fungierte.

Hintergrund. John Seaberg hatte im Laufe seiner Karriere eine Reihe von Führungspositionen in der Bergbaubranche inne. Von Juli 2019 bis Juni 2021 war er Senior Vice President und CFO von Calibre Mining. Vor seiner Tätigkeit bei Calibre war er Executive Chairman von Paramount Gold Nevada Corp. Herr Seaberg war davor Senior Vice President of Strategic Relations bei Klondex Mines Ltd. In dieser Funktion zeichnete er für die globalen IR- und Unternehmensentwicklungsinitiativen des Unternehmens verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Klondex war Herr Seaberg mehr als 12 Jahre lang bei Newmont Mining Corporation beschäftigt und hatte dort zuletzt die Position des Vice President, Investor Relations inne. Herr Seaberg hat einen Bachelor of Science Business Administration (BSBA) von der Colorado State University und einen Master of Business Administration (MBA) von der University of Denver.

Als Teil seines Vergütungspakets werden Herrn Seaberg 750.000 Optionen zur Zeichnung neuer Stammaktien von Condor Gold zu einem Preis gewährt, der entweder einem Aufschlag von 10 % auf den 10-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs oder 45 Pence entspricht - der höhere Preis am 1. September 2021, seinem Startdatum, ist maßgeblich. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und unterliegen bestimmten Beschränkungen.

- Ende -

Über Condor Gold Plc:

Condor Gold Plc wurde im Mai 2006 an der AIM zugelassen und erlangte im Januar 2018 darüber hinaus die Notierung an der TSX. Das Unternehmen ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.

Im August 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass das Umweltministerium in Nicaragua eine Umweltgenehmigung (UG) für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb einer Verarbeitungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 2.800 Tagestonnen in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt La India (Projekt La India) erteilt hat. Die UG gilt als die Hauptgenehmigung für den Bergbau in Nicaragua. Condor Gold veröffentlichte im Dezember 2014 eine Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study; PFS) für das Projekt, die in einem technischen Bericht zusammengefasst ist, wie unten definiert. Die PFS beschreibt eine Tagebau-Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 Gramm Gold pro Tonne, also 675.000 Unzen Gold in der wahrscheinlichen Kategorie, die 7 Jahre lang jährlich 80.000 Unzen Gold produzieren könnte. Das Projekt La India enthält eine Mineralressource von 9.850.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,6 Gramm Gold pro Tonne, also 1.140.000 Unzen Gold, in der angezeigten Kategorie sowie 8.479.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,3 Gramm Gold pro Tonne, also 1.179.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Die angezeigte Mineralressource versteht sich einschließlich der Mineralreserve. Bei der Berechnung der Tagebau- bzw. Tiefbauressourcen wurde ein Goldpreis von 1.500 USD pro Unzen sowie ein Cutoff-Wert von 0,5 Gramm Gold pro Tonne bzw. 2,0 Gramm Gold pro Tonne unterstellt. Bei einem Teil der abgeleiteten Ressource wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 Gramm Gold pro Tonne angewendet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert. Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.

Im April bzw. Mai 2020 wurden die Umweltgenehmigungen für die Tagebaugruben Mestiza und America erteilt. Die beiden Gruben befinden sich in der Nähe des Projekts La India. Die Tagebaugrube Mestiza beinhaltet 92.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 12,1 Gramm Gold pro Tonne (36.000 enthaltene Unzen Gold) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 341.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 7,7 Gramm Gold pro Tonne (85.000 Unzen enthaltenes Gold) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Die Tagebaugrube America beinhaltet 114.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 8,1 Gramm Gold pro Tonne (30.000 Unzen) in der Kategorie der angezeigten Mineralressourcen und 677.000 Tonnen Material mit einem Gehalt von 3,1 Gramm Gold pro Tonne (67.000 Unzen) in der Kategorie der abgeleiteten Mineralressourcen. Nach der Genehmigung der Tagebaugruben America und Mestiza plus der Tagebaugrube La India verfügt Condor über eine Abbaugenehmigung für Tagebau-Mineralressourcen im Umfang von 1,12 Millionen Unzen Gold, einschließlich einer Mineralreserve von 6,9 Millionen Tonnen mit 3,0 g/t Gold, also 675.000 Unzen Gold.

Haftungsausschluss

Weder die Inhalte auf der Website des Unternehmens noch die Inhalte auf einer Website, die über Hyperlinks auf der Website des Unternehmens (oder einer anderen Website) zugänglich ist, ist in diese Mitteilung integriert oder Teil dieser Mitteilung.

Qualifizierte Sachverständige

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Ben Parsons, einem leitenden Berater für Ressourcengeologie bei SRK Consulting (U.S.), Inc., einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP), durchgeführt. Ben Parsons verfügt über etwa achtzehn Jahre Erfahrung in der Exploration, der Definition und dem Abbau von Edel- und Basismetall-Mineralressourcen. Ben Parsons ist Vollzeitangestellter von SRK Consulting (U.S.), Inc., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Art der Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators und gemäß den Anforderungen der Ausgabe Juni 2009 der AIM Note for Mining and Oil & Gas Companies zu gelten. Ben Parsons stimmt der Veröffentlichung der Inhalte in dieser Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die für die Lagerstätten Mestiza und America gemeldeten Studien zur Abbauverwässerung wurden unter der Aufsicht von Dr. Tim Lucks, leitendem Berater für Geologie & Projektmanagement bei SRK Consulting (UK) Limited durchgeführt. Dr. Lucks ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM(CP). Tim Lucks ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 definiert. Tim Lucks stimmt der Veröffentlichung der Inhalte, die sich auf die Verwässerungsstudien für America und Mestiza beziehen, in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu und bestätigt, dass diese Informationen korrekt und nicht falsch oder irreführend sind.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Gerald D. Crawford, P.E., Chief Technical Officer von Condor Gold Plc,, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Cheatle, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Technische Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Offenlegungen wissenschaftlicher oder technischer Art wurden aus dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the La India Gold Project, Nicaragua, December 2014 vom 13. November 2017 mit Gültigkeitsdatum 21. Dezember 2014 (der technische Bericht), der gemäß NI 43-101 erstellt wurde, zusammengefasst oder extrahiert. Der technische Bericht wurde von oder unter der Aufsicht von Tim Lucks, Principal Consultant (Geologie & Projektmanagement), Gabor Bacsfalusi, Principal Consultant (Bergbau), Benjamin Parsons, Principal Consultant (Ressourcengeologie), jeweils von SRK Consulting (UK) Limited, und Neil Lincoln von Lycopodium Minerals Canada Ltd. erstellt, die alle unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101 sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf: die laufenden Studien zur Abbauverwässerung und der Grubenoptimierung sowie die Aufnahme dieser Studien in einen Abbauplan oder zukünftige Erschließungs- und Produktionspläne für das Projekt La India. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie wollen, antizipieren, planen, fortsetzen, Strategien, schätzen, erwarten, projizieren, vorhersagen, Potenzial, anpeilen, beabsichtigen, glauben, potenziell, könnte, möglicherweise, wird und ähnliche Ausdrücke angezeigt. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen, einschließlich Annahmen in Bezug auf: zukünftige Rohstoffpreise und Lizenzgebührensysteme; die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte; den Zeitpunkt und die Höhe von Investitionsausgaben; zukünftige Währungswechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs; allgemeine Bedingungen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten; die Verfügbarkeit von Bohr- und damit verbundener Ausrüstung; Auswirkungen der Regulierung durch Regierungsbehörden; den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; Lizenzgebührensätze; zukünftige Steuersätze; zukünftige Betriebskosten; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungsquellen; die Fähigkeit zur Beschaffung von Finanzmitteln und Annahmen, die den Schätzungen in Bezug auf bereinigte Betriebsmittel zugrunde liegen. Viele Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit: Mineralexplorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; der Schätzung von Mineralisierung, Ressourcen und Reserven; den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der Ressourcenindustrie; Wettbewerbsbedingungen; Betriebsrisiken; Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken; Explorationskosten; nicht versicherbaren Risiken; Interessenkonflikten; Risiken des Betriebs in Nicaragua; Änderungen der Regierungspolitik; Eigentumsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; handwerklichen Bergleute und Beziehungen zur Gemeinde; Schwierigkeiten bei der Vollstreckung von Urteilen; Marktbedingungen; Stress in der Weltwirtschaft; der aktuellen globalen Finanzlage; Wechselkurs- und Währungsrisiken; Rohstoffpreisen; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; dem Verwässerungsrisiko; der Zahlung von Dividenden; und einschließlich jener Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens vom 31. März 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert wurden und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Technisches Glossar

Assay / Der Labortest, der durchgeführt wird, um den

Analyse Anteil eines Minerals in einem Gestein oder

einem anderen Material zu bestimmen. Wird

normalerweise als Teile pro Million

angegeben, was einem Gramm des Minerals (z.

B. Gold) pro Tonne Gestein

entspricht.

Ag Silber

Au Gold

Brekzie Fragmentiertes Gestein, bestehend aus runden

bis kantigen gebrochenen Gesteinsfragmenten,

die von Mineralzement oder einer

feinkörnigen Matrix zusammengehalten werden.

Entstehung durch vulkanische, tektonische,

sedimentäre oder hydrothermale Vorgänge.

Down-dip / Weiter abwärts in Richtung der tiefsten Teile

entlang des eines Erzkörpers oder einer

Einfallwinkel Mineralisierungszone.

s

Grade / GehaltDer Anteil eines Minerals innerhalb eines

Gesteins oder eines anderen Materials. Bei

Goldmineralisierungen wird dies

normalerweise als Gramm Gold pro Tonne

Gestein (g/t)

angegeben.

g/t Gramm pro Tonne

Indicated Der Teil einer Mineralressource, für den die

Mineral Tonnage, die Dichte, die Form, die

Resource / physischen Eigenschaften, der Gehalt und der

Mineraliengehalt mit einem angemessenen Maß

Angedeutete Mi an Sicherheit geschätzt werden können. Er

neralressource basiert auf Daten aus Explorationen,

Probenahmen und Untersuchungen, die durch

geeignete Verfahren von Standorten wie

Ausbissen, Schürfgräben, Gruben,

Abbaustätten und Bohrlöchern gesammelt

wurden. Die Standorte haben einen zu großen

oder unangemessenen Abstand zueinander, um

die geologische und/oder Gehaltskontinuität

zu bestätigen, liegen aber eng genug

beieinander, um eine Kontinuität annehmen zu

können.

Inferred Der Teil einer Mineralressource, für den die

Mineral Tonnage, der Gehalt und der Mineraliengehalt

Resource / mit einem geringen Maß an Sicherheit

geschätzt werden können. Er wird auf Grund

von geologischen Beweisen und einer

Vermutete Mine angenommenen, aber nicht verifizierten

ralressource geologischen und/oder gehaltlichen

Kontinuität vermutet. Er beruht auf

Informationen, die mittels geeigneter

Techniken von Orten wie Aufschlüssen,

Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöcher

gesammelt wurden, die möglicherweise

begrenzt oder von unsicherer Qualität und

Zuverlässigkeit

sind.

Kt Tausend Tonnen

MineralressourEine Konzentration oder ein Vorkommen von

ce Material von wirtschaftlichem Interesse in

oder auf der Erdkruste in einer Form,

Qualität und Quantität, die vernünftige und

realistische Aussichten für eine eventuelle

wirtschaftliche Förderung bietet. Der Ort,

die Menge, der Gehalt, die Kontinuität und

andere geologische Merkmale einer

Mineralressource sind bekannt, werden anhand

spezifischer geologischer Kenntnisse

geschätzt oder anhand eines gut

eingegrenzten und dargestellten geologischen

Modells

interpretiert.

NI 43-101 Kanadische Vorschrift National Instrument

43-101, ein allgemeiner Standard für die

Berichterstattung über ermittelte

Mineralressourcen und

Erzreserven

Open pit Eine Methode zur Gewinnung von Mineralien aus

mining / der Erde, bei der von der Oberfläche aus

nach unten gegraben wird, so dass das Erz

unter freiem Himmel abgebaut wird (im

Tagebau Gegensatz zum

Untertagebau).

Strike length Ein flächenförmiger Körper aus

/ kristallisierten Mineralien innerhalb eines

Gesteins, der sich im Allgemeinen in einer

Diskontinuität oder einem Riss zwischen zwei

Streichlänge Gesteinsschichten bildet.

Wirtschaftliche Goldkonzentrationen sind oft

in

Adermineralien enthalten.

Vein / ErzgangDie längste horizontale Abmessung eines

Erzkörpers oder einer

Mineralisierungszone.

