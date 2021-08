Startseite M-Files als "Produkt des Jahres" für DMS/ECM nominiert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2021-08-23 08:14. Die Nominierung zur Leserwahl in der funkschau reiht sich ein in viele Auszeichnungen und Preise bei denen M-Files mit hoher Nutzerzentrierung, klarer Vision und innovativer Technologie überzeugt. Ratingen, 23.08.2021 - M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, freut sich über die erneute Nominierung bei der Leserwahl des Magazins funkschau zum besten Produkt für Dokumentenmanagement (DMS), Enterprise Information Management (EIM) und Enterprise Content Management (ECM).

Die diesjährige Leserwahl zu den besten ITK-Produkten läuft noch bis zum 26. September. Bis dahin haben die Leser die Gelegenheit, in 21 Kategorien ihre favorisierten Produkte zu küren. Jedes Jahr nehmen mehrere Tausend funkschau-Leser an der Wahl teil. Die erneute Nominierung - bereits im Jahr 2019 gehörte M-Files zu den Gewinnern - reiht sich in sehr positives Feedback von Kunden, Partnern und Analysten ein. Immer wieder überzeugt M-Files bei nationalen und internationalen Marktstudien und Umfragen mit seinem visionären Ansatz. Das Analystenhaus Forrester Research hat M-Files kürzlich als Strong Performer bewertet. Ganz aktuell wurde M-Files vom Analystenhaus Nucleus Research aufgrund seiner breiten Funktionalität und hohen Benutzerfreundlichkeit im Vergleich mit 15 Wettbewerbern zum achten Mal in Folge als Leader und bestes Produkt für ECM und Content Services ausgezeichnet. Kunden und Analysten sind begeistert davon, wie sich mit M-Files bestehende Informationssilos aufbrechen lassen, indem sie in ein unternehmensweites und intelligentes Informationsmanagement eingebunden werden. Dabei werden alle Informationen mittels KI zueinander in Verbindung gesetzt. Einheitliche automatische Klassifizierung und Verschlagwortung über alle Informationsquellen hinweg sorgt für eine innovative 360-Grad-Sicht auf alle Informationen, die die Transparenz fördert und Prozesse beschleunigt. Auch Compliance-Richtlinien und Workflows können weitgehend automatisiert werden. Durch die tiefe Integration in weitverbreitete Plattformen wie Microsoft 365 mit Outlook, Office, Teams & Co, Salesforce oder Google Workspace können Nutzer die Vorteile in den Benutzeroberflächen genießen, die sie für ihre tägliche Arbeit bevorzugen. "Die Nominierung bei der funkschau-Leserwahl 2021 bestärkt uns in unserem Streben, Nutzern und Unternehmen einen smarten, intelligenten Umgang mit Informationen zu ermöglichen", sagt Dirk Treue, Senior Channel Marketing Manager bei M-Files. "Das Informationsmanagement ändert sich derzeit durch Künstliche Intelligenz fundamental weg vom stumpfen Verwalten hin zur agilen Nutzung und Analyse. Kunden erwarten heute zurecht deutlich mehr von ECM-Lösungen. M-Files ist hier führend sowohl in der Leistung als auch in der Produktvision." Hier kann an der Abstimmung teilgenommen werden: https://www.funkschau.de/markt-trends/jetzt-abstimmen-und-mit-etwas-glue... Hier können Sie ein kostenfreies Exemplar der 2021 Nucleus Research Content Services and Collaboration Value Matrix herunterladen: https://bit.ly/m-files-nucleus-value-matrix-2021-de Mehr Informationen zum intelligenten Informationsmanagement mit M-Files finden Sie hier: https://www.m-files.com/de/produkte/intelligentes-informationsmanagement Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen - über jede Plattform und jedes Repository hinweg - um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern - darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp - nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com. M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

