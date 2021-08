Startseite Marktentwicklungen für Polyurethan-Elastomere, steigende Trends und Wachstumsprognose 2029 Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-23 04:33. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Markt für Polyurethanelastomere: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2029“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über die Polyurethanelastomere in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Typ, Endanwendungsindustrie und nach Region bietet. Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind. Der globale Markt für Polyurethanelastomere ist nach Endverbrauchsindustrie in Automobil, Bauwesen, Schuhe, Maschinen und andere unterteilt, von denen das Schuhsegment im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird, gestützt durch die wachsende Nachfrage nach Schuhwerk weltweit zusammen mit den zahlreichen günstigen Eigenschaften von Polyurethan-Elastomeren für die Schuhherstellung, einschließlich Eigenschaften wie hohe Abriebfestigkeit, bietet Ästhetik und andere. Der globale Markt für Polyurethan-Elastomere wird im Prognosezeitraum, d. Polyurethanelastomere besitzen Eigenschaften wie erhöhte Zähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit und andere, was sie zu einem der anspruchsvollsten Rohstoffe für die Herstellung verschiedener Endprodukte macht. Das International Trade Center (ITC) gab in einer seiner Statistiken an, dass die Ausfuhren von Polyurethanen im Jahr 2018 einen Höchststand von 77,46 Milliarden US-Dollar erreichten, von 55,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010. Fordern Sie eine Beispielkopie des betroffenen Marktberichts an @ https://www.researchnester.com/sample-request-2842 Regional ist der globale Markt für Polyurethanelastomere in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika, von denen der Markt für Polyurethanelastomere im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird auf die Präsenz von Nationen wie China, das als weltweit führender Exporteur von Schuhen bekannt ist, gepaart mit der wachsenden Nachfrage nach Hochleistungssportschuhen in der Region. In anderen Statistiken des International Trade Center (ITC) verzeichneten die Schuhexporte in China im Jahr 2010 ein Wachstum von 356,33 Milliarden US-Dollar und stiegen im Jahr 2019 auf 478,04 Milliarden US-Dollar. Polyurethanelastomere haben gegenüber herkömmlichen Elastomeren zahlreiche Vorteile. Mit den wachsenden Fortschritten in den Chemiewissenschaften steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen Chemikalien wie Polyurethan, unterstützt durch die zahlreichen günstigen Eigenschaften der Chemikalie, wie Alterungsbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, größere Flexibilität, Witterungs- und Ozonbeständigkeit, Langlebigkeit , Hitzebeständigkeit und andere. Ein solcher Faktor wird voraussichtlich das Wachstum des globalen Polyurethan-Marktes im Prognosezeitraum antreiben. Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsgefahren im Zusammenhang mit der Herstellung von Polyurethan-Elastomeren werden jedoch voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum dämpfen. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 138 Benutzer und 903 Gäste online.