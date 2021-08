Startseite Streaming Analytics-Markttrends, Nachfrage, Entwicklungen | Branchenausblick 2027 Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-23 04:17. Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „Streaming Analytics Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027“ veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Streaming Analytics-Markt in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Komponente, Anwendung, Bereitstellung, Organisationsgröße, Branche und Branche bietet nach Region. Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter. Der Streaming Analytics-Markt wird im Prognosezeitraum 2019-2027 voraussichtlich mit einer deutlich hohen CAGR von 35,6% wachsen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Echtzeit-Datenanalysen zurückzuführen, um die Entscheidungszeiten zu verkürzen. Der Markt ist nach Komponente, Anwendung, Bereitstellung, Unternehmensgröße, Branche und Region unterteilt. Auf der Grundlage der Bereitstellung wird der Markt weiter in Cloud und On-Premise unterteilt, von denen das Cloud-Segment aufgrund der Fähigkeit, Big Data in kürzerer Zeit zu analysieren, das Marktwachstum anführen wird. Dieses System bietet das Unternehmen mit Informationen zur Verbrauchererfahrung sowie Signalen bei Datenverlust. Die verstärkte Nutzung Cloud-basierter Technologie durch mehrere Endverbraucherbranchen wie Gesundheitswesen, Telekommunikation, IT, BFSI, Bildung, Einzelhandel und andere ist ein wichtiger Faktor, der die Nachfrage nach Streaming-Analytics-Lösungen ankurbelt und dadurch das Wachstum des Marktes erhöht. Die Kosteneffizienz, Betrugserkennung und einfache Handhabung dieser Lösungen sind weitere Faktoren, die die Expansion dieses Marktes unterstützen. Fordern Sie ein Muster auf dem Streaming Analytics-Markt an @ https://www.researchnester.com/sample-request-705 Der höchste Marktanteil von Streaming Analytics wird voraussichtlich von der Region Nordamerika gehalten. Der steigende Bedarf an Big-Data-Analysen und die Verlagerung wichtiger Branchen hin zur Einführung des Internets der Dinge (IoT), was zu einer höheren Nachfrage nach Streaming-Analytics-Lösungen führt, ist der Hauptfaktor für das Wachstum des Marktes in dieser Region. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich am stärksten wachsen, was auf die Expansion kleiner und mittlerer Sektoren verschiedener Branchen zurückzuführen ist. Die Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit Daten bilden jedoch eine große Einschränkung für den Streaming-Analytics-Markt. Die häufigen Cyberangriffe auf die Cloud-basierten Server, auf denen alle Daten gespeichert sind, würden das Wachstum dieses Marktes weiter bremsen. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 140 Benutzer und 912 Gäste online.