Startseite Marktnachfrage für Oberflächenschutzfolien, Wettbewerbsanalyse, regionales Wachstum und Prognose bis 2027 Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-23 04:12. Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Research Nester zu „Globaler Markt für Oberflächenschutzfolien: Globale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2027“ bietet ein detaillierter Überblick über den globalen Markt für Oberflächenschutzfolien in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Materialtyp, nach Dicke, nach Anwendung, nach Transparenz, nach Endverbraucherindustrie und nach Region. Ein zunehmendes digitales Bewusstsein hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen neue Geräte wie Smartphones und Tablets erkunden, bei denen Oberflächenschutzfolien weit verbreitet sind. Die wachsende Elektronikbasis bei den Verbrauchern und die Verbreitung von Smartphones dürften das Wachstum des Marktes für Oberflächenschutzfolien ankurbeln. Aufgrund dieser Faktoren wird für den Markt im Prognosezeitraum, d. h. 2019-2027, eine CAGR von etwa 5,32 % erwartet. Der Markt ist nach Anwendungen in Glas, PVC-Profile, Teppichschutz, Kunststoffplatten, Metallplatten, Möbeloberflächen und andere unterteilt, von denen das Segment der Kunststoffplatten aufgrund der zunehmenden Verwendung von Oberflächenschutzfolien ein deutliches Wachstum erwartet bei Elektronikartikeln auf der ganzen Welt. Der Markt ist weiter nach Materialtyp in Polyethylenterephthalat (PET), Polyethylen (PE), Polyurethan (PU), Polypropylen (PP) und Polyvinylchlorid (PVC) unterteilt. Auf der Grundlage der Dicke wird der Markt in bis zu 25 Mikrometer, 25 bis 50 Mikrometer, 50 bis 100 Mikrometer, 100 bis 150 Mikrometer und über 150 Mikrometer unterteilt, wobei davon ausgegangen wird, dass das 50- bis 100-Mikrometer-Segment aufgrund zu ihrer Eigenschaft, eine ausreichende Dicke und einen ausreichenden Schutz für die Oberfläche bereitzustellen. Fordern Sie ein Muster auf dem Markt für Oberflächenschutzfolien an @ https://www.researchnester.com/sample-request-795 Durch Transparenz wird der Markt in klar transparent, opak, durchscheinend, getönt/farbig unterteilt. Der Markt ist nach Endverbraucherbranchen in Elektronik, Bau & Innenausstattung, Gesundheitswesen, Automobil und andere unterteilt, wobei für den Bau- und Innenausbau aufgrund des steigenden Pro-Kopf-Einkommens der Verbraucher ein deutliches Wachstum erwartet wird. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den größten Marktanteil haben, da die wachsenden Bauaktivitäten in Entwicklungsländern wie Indien und China dazu führen, dass Staubpartikel in die Luft emittiert werden und vor diesen Partikeln geschützt werden muss. Es wird geschätzt, dass Nordamerika aufgrund der großen Verbraucherbasis mit der entwickelten Wirtschaft in der Region den größten Beitrag zur CAGR auf dem Markt leistet. Bautätigkeiten in Entwicklungsländern führen zur Luftverschmutzung, die verschiedene Staubpartikel emittiert und in verschiedene Produkte eindringt. Hier spielen Oberflächenschutzfolien eine wichtige Rolle, um die Oberfläche von Produkten zu schützen und gleichzeitig den Verschleiß zu reduzieren. Schutzfolien fungieren als komplementäre Produkte und ihre Nachfrage hängt von der steigenden Nachfrage nach Substraten in der Endanwendungsindustrie ab. Diese Faktoren sollen das Marktwachstum ankurbeln. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

