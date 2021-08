Startseite Professionelle Marktumfrage für Polyhydroxybutyrate, Finanzübersicht und neue Anwendungen Pressetext verfasst von akashy am Mo, 2021-08-23 04:05. Laut einem neu veröffentlichten Bericht von Research Nester zu „Globaler Markt für Polyhydroxybutyrate: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027“ bietet ein detaillierter Überblick über den globalen Markt für Polyhydroxybutyrate in Bezug auf die Marktsegmentierung nach Anwendungen, nach Endverbrauchsindustrie und nach Region. Die Einführung umweltfreundlicher Produkte ist heutzutage der Schlüsselbereich für Regierungen und Hersteller, der auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten zurückzuführen ist. Es hat die Nachfrage nach PHB bei der Herstellung verschiedener Produkte wie Verpackungsmaterial, medizinische Geräte und Mulchfolien verstärkt. Die Verwendung von biologisch abbaubarem Polymer hilft bei der Verringerung der Probleme, die mit nicht biologisch abbaubaren herkömmlichen Kunststoffen auf Erdölbasis verbunden sind. Derzeit ist der weltweite Trend in der Entwicklung von mehr biobasierten Kunststoffen würdig und der Beitrag von PHB zur Nachhaltigkeit des Ökosystems nimmt zu. Aufgrund dieser Faktoren wird für den Markt im Prognosezeitraum, d. h. 2019-2027, ein deutliches Wachstum erwartet. Erhalten Sie eine exklusive Musterkopie dieses Berichts @ https://www.researchnester.com/sample-request-1127 Der Markt wird weiter nach Endverbraucherindustrie in Automobil-, Pharma-, Landwirtschafts-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und andere unterteilt, von denen das Segment der pharmazeutischen Industrie aufgrund der steigenden Nachfrage nach PHB-basierten Medizinprodukten voraussichtlich ein signifikantes Wachstum aufweisen wird. Es wird geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach PHB aus verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie Landwirtschaft, Pharmazie, Automobil und Lebensmittel und dem Anstieg der Lebensmittel- und Pharmaindustrie in den Ländern führende Anteile hat deutliches Wachstum und war der größte Markt für biologisch abbaubare Verpackungen und die Papierindustrie. Nordamerika wird voraussichtlich ein stabiles Wachstum verzeichnen und die USA werden voraussichtlich der größte Markt in dieser Region sein, gefolgt von Kanada und Mexiko. Lateinamerika gilt als Wachstumsmarkt. Es wird geschätzt, dass der Mittlere Osten und Afrika aufgrund des technologischen Fortschritts mit der Einführung verschiedener Anbautechniken bescheidenes Wachstum aufweisen, um die Pflanzenproduktion zu bereichern. Aufgrund des hektischen Lebensstils und der leichten Verfügbarkeit nimmt die Verwendung von PHB in Verpackungsmaterialien wie Müllsäcken, Frischhaltefolien und beim Verzehr von verpackten Lebensmitteln zu die schädlichen Auswirkungen von nicht biologisch abbaubaren Materialien mit umweltfreundlicher Natur des Produkts. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Marktwachstum ankurbeln. Die Kosten von Polymeren auf PHB-Basis sind im Vergleich zu herkömmlichen Polymeren hoch. Wenn PHB bei Raumtemperatur gelagert wird, wird es außerdem während der Verarbeitung steif, spröde und thermisch instabil. Es wird erwartet, dass diese Faktoren das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum behindern. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Polyhydroxybutyrat-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwarteten Trends auszurichten in der Zukunft. Über akashy Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 140 Benutzer und 912 Gäste online.