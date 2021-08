Startseite Spieltürme für jedes Budget! Pressetext verfasst von connektar am So, 2021-08-22 17:54. Schaukeln, Rutschen, Klettern, Toben: Wenn auch Deine Kinder so richtig viel Bewegungsdrang an den Tag legen, ist ein Spielturm im Garten genau das Richtige! Kinder lieben es, zu klettern, zu schaukeln und zu laufen und in diesen Bewegungen sollten sie am besten uneingeschränkt sein. Denn Klettern, Schaukeln, Laufen und Rutschen fördern nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern sind wichtig für die Entwicklung verschiedenster Fähigkeiten und Kompetenzen. Klettern in jeder Form - ob auf einen Baum, einen Kletterturm oder beim Bouldern - fördert nicht nur die Grobmotorik, sondern auch die Feinmotorik. Außerdem lernen Kinder durch Klettern, richtig die Balance zu halten und sich im Raum zu orientieren. Klettern verbessert auch die Kontrolle des Körperschwerpunktes und den Muskelaufbau in Armen und Beinen und fördert somit die gute Haltung. Schaukeln ist für die Entwicklung von Kindern ebenfalls enorm wichtig, denn durch das Schaukeln, aber auch durch Schwingen oder Karussell fahren wird das Gleichgewichtsorgan im Innenohr angeregt. Darum lieben Kinder jeden Alters Schaukeln! Außerdem beruhigt Schaukeln und lindert sogar Schmerzen - es kann also auch jedem Erwachsenen angeraten werden. Soll es nun ein Spielturm mit Rutsche , mit Kletterwand, mit einer Treppe oder einer Nestschaukel sein? Oder ein Spielturm mit extra großem Schaukelanbau? Oder alles zusammen? Bei Monsterspaß wirst Du sicher fündig - und die Schaukeln unserer Spieltürme sind auf jeden Fall auch für Erwachsene geeignet. Einfach ansehen und begeistern lassen unter monsterspass.eu . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MONSTERSPASS GmbH

Mit großer Freude präsentiert Monsterspass seine Spielturm-Kollektion in einer eigenen Spielturmwelt! Die Spielturm Klassiker der MonsterSpass Classic Line stehen für erprobte Qualität zum fairen Preis: Zahlreiche Bestseller und monstermäßig gute Angebote stehen zur Auswahl bereit! Mit der ISIDOR Spielturm Premium Edition wird das Sortiment um noch mehr innovative Spieltürme erweitert. Viel Spaß bei der Auswahl Ihres Spielturms!

