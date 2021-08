Startseite Die beliebtesten Spielplatzgeräte 2021 Pressetext verfasst von connektar am So, 2021-08-22 15:34. Draußen zu toben und zu spielen ist für Kinder nicht nur unterhaltsam, sondern auch gesund. Spielen fördert die Koordination, die Fantasie und das Sozialverhalten, ganz besonders auf dem Spielplatz. Wenn Kinder spielen, vergessen sie die Welt um sich herum. Neue Fantasiewelten werden erfunden, entdeckt, verworfen und neu gestaltet und dabei wird die reale Welt entdeckt und verstanden. Besonders auf Spielplätzen werden diese Fähigkeiten geschult, denn dort gibt es jede Menge neuer, unbekannter Spielplatzgeräte und immer wieder die Chance auf neue Begegnungen. Wir haben uns im Netz umgesehen, was die beliebtesten Spielplatzgeräte des Jahres sind und stellen diese vor: 1. Klettergeräte boomen in diesem Jahr. Egal, ob zu Hause im Garten oder auf dem Spielplatz, Klettern liegt im Trend. Für die Koordination ist dies besonders gut, denn diese wird durch Klettern stark gefördert.

2. Platz 2 belegt die zeitlose Schaukel. Egal, was an modernen, aufregenden Spielplatzgeräten auf den Markt kommt, die Schaukel ist in der Beliebtheit immer auf den vordersten Plätzen mit dabei. Besonders beliebt ist dieses Spielgerät bei den Kleinsten, ist es doch eines der ersten Geräte, das sie selbstständig nutzen können.

3. Das Trampolin ist sowohl in Indoorspielplätzen als auch draußen sehr beliebt, auch wenn man es auf wenigen öffentlichen Spielplätzen findet. Der Grund liegt auf der Hand: Beim Trampolinspringen sollten Kinder unbedingt beaufsichtigt werden. Nichtsdestotrotz lieben Kinder und auch Erwachsene das Trampolinspringen, das die Muskelkraft wie auch die Koordination fördert.

4. Wippen, Rutschen und Sandkästen scheinen bei den Kindern gleichermaßen beliebt zu sein. Diese Basisgeräte für jeden Spielplatz kommen besonders gern zum Einsatz, weil sie auf jedem auch noch so kleinen Terrain Platz finden und für mehrere Altersgruppen geeignet sind. Die Kombination von Rutschen und Klettergeräten oder Klettermöglichkeiten mit Balanciermöglichkeiten bieten ausgewogene Bewegungsmöglichkeiten auf dem Spielplatz. Sehen Sie sich auf unserer Website um und lassen Sie sich inspirieren: obra-play.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OBRA Design, Ing. Philipp Ges.m.b.H. & Co.KG

