Mit Nepomuck zum Kochlöffel greifen

Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?

Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.

Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.

Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.

Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=GP2tO7bVilg&feature=youtu.be&list=LLnrWQ...

Produktinformation:

Taschenbuch: 100 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)

Sprache: Englisch, Deutsch

ISBN-10: 3735792154

ISBN-13: 978-3735792150

Auch als E-Book erhältlich!

Rezepttipp:

Kobolds Goldtaler

Zutaten:

200 g Hörnchennudeln

5 Eier

1 gelbe Paprika

4 Scheiben gekochter Schinken

6 Scheiben Gouda

6 Scheiben Salami

8 El Mehl

2 El Tomatenmark

Kräutersalz

Öl zum Ausbraten

Zubereitung:

Die Hörnchennudeln kochen.

Eier, Tomatenmark und Mehl verrühren.

Die restlichen Zutaten in kleine Würfel schneiden und alles mit den Nudeln vermischen, mit Kräutersalz abschmecken.

Öl in einer Pfanne erhitzen. Mit einem Löffel kleine Häufchen in die Pfanne setzen, leicht platt drücken und auf niedriger Stufe von beiden Seiten backen. Die Taler aus der Pfanne nehmen und auf Küchenkrepp legen.

Heiß servieren.

Über die Autorin:

Christine Erdic wurde 1961 in Deutschland geboren. Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei. Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel. Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millenium in der Türkei. Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität in Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache und gibt heute noch private Deutschstunden.

Weitere Bücher der Autorin:

Mehr Infos unter:

http://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.de/

