Startseite Schießen ohne Waffenschein und Vorkenntnisse - kein Problem bei dieser Schießanlage Pressetext verfasst von seo-torero am Sa, 2021-08-21 18:25. Wer sich schon lange den Traum erfüllen wollte und mit echten Waffen, Pistolen, Schrotflinten, Strum- und Maschinengewehren und mit erfahrenen Instruktoren schießen wollte, kann das jetzt ganz ohne Waffenschein nur 50km von Wien erleben. Der Schießstand bei Wien von Vienna Shooting Club verfügt nicht nur über zwei moderne Indoor-Schießanlagen und ein Arsenal von über 35 Waffen, sondern bietet sogar Schießevents in Deutsch oder Englisch an. Mit weniger als einer Autostunde von Wien entfernt, gleich hinter der Grenze zu der Slowakei können sowohl Gruppen, als auch Einzelpersonen oder Paare in die Welt der Schusswaffen eintauchen, oder ihre Schießfähigkeiten verbessern. Über die verschiedenen Pakete können sich Interessenten auf Website des Vienna Shooting Club informieren und bei Bedarf auch direkt online buchen. Das Schießen ist generell für Personen ab 18 Jahren geeignet, oder für Minderjährige mit Erlaubnis der Eltern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.viennashootingclub.com/de/ Pressekontakt Vienna Shooting Club (Büro) Franz-Josefs-Kai 45 Wien Österreich Tel.: +43 690 10106059 Email: 2021@viennashootingclub.com Über seo-torero Komplettes Benutzerprofil betrachten

