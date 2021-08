Romantische Auszeit im Radisson Blu Resort Maldives

Abtauchen und Entspannung stehen auf der Wishlist ganz oben

Die Malediven sind ein Reiseziel, das für seine Romantik bekannt ist. Was könnte für Paare verlockender sein, als dem Alltagsstress zu entfliehen und sich auf einer privaten Insel zu entspannen, die von der Sonne geküsst und mit einer Vielzahl von Aktivitäten gesegnet ist? Das Radisson Blu Resort Maldives (https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-resort-maldives...)bietet eine Fülle solcher Beschäftigungen, die bereits im Voraus arrangiert werden können.

So könnte ein ein Plan voller Erholung aussehen:

Inselerkundung

Der erste Tag steht ganz im Zeichen von der Entdeckung der Insel. Gemeinsam zu erkunden und unvergessliche Erlebnisse zu sammeln, ist eine der romantischsten Erfahrungen, die ein Paar machen kann. Entspannung am abgelegenen Strand an der Westküste der Insel und schnorcheln inmitten einer unglaublichen Vielfalt an tropischen Fischen. Das Dive & Water Sports Center des Resorts stellt die gesamte Ausrüstung zur Verfügung. Anfänger und Fortgeschrittenen können aus verschiedenen, teils kostenlosen Wassersportarten und Kursen wählen.

Natur und Abenteuer

Am nächsten Tag könnte bei außergewöhnlichen Begegnungen der Adrenalinspiegel etwas steigen, denn Tauchausflüge in die intakte Unterwasserwelt versprechen unvergessliche Abenteuer. Je nach Jahreszeit kann mit ikonischen Lebewesen wie Haien, Rochen und Schildkröten auf Tuchfühlung gegangen werden. Unbestritten ein Once in a Lifetime-Erlebnis ist die Sichtung von Walhaien, die ganzjährig im South Ari Atoll leben und im Rahmen einer Bootstour gesehen werden können.

Entspannung und Verjüngung

In einem perfekten Urlaub darf natürlich Well Being nicht fehlen. Daher beginnt der heutige Tag mit einer kostenlosen Yogastunde im Pavillon mit Blick aufs Meer. Am Nachmittag werden dann die Endorphine bei einem Spiel auf dem Sportplatz in Wallung gebracht, bevor man sich zum Ausklang des Tages bei einer Paarmassage im Blu Spa so richtig verwöhnen lässt.

Tägliche Gaumenfreuden und mehr

Sieben spektakuläre Restaurants bieten im Radisson Blu Resort Maldives jeden Tag neue kulinarische Gaumenfreuden. Pure Romantik verspricht die benachbarte Insel Hanhaara Fushi, die Erwachsenen vorbehalten ist.

Dort erleben Paare in der Crusoe's Bar ein exquisites Meeresfrüchte-Dinner, bevor sie mit Blick auf den Indischen Ozean einen Kinofilm unterm leuchtenden Sternenhimmel genießen.

Danach müssen Sie sich nur noch in Ihre atemberaubende Strand- oder Overwater Villa zurückziehen. Das perfekte Ende für einen perfekten Tag. Beginnen Sie also jetzt mit der Planung Ihrer romantischen Reise in das Radisson Blu Resort Maldives.

Paare können sich darauf verlassen, dass das Radisson Blu Resort Maldives strenge Gesundheits- und Sicherheitsstandards anwendet, die mit dem 20-stufigen Sicherheitsprotokoll der Radisson Hotel Group übereinstimmen, das in Zusammenarbeit mit SGS, dem weltweit führenden Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, entwickelt wurde. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere spezielle Seite.

Über Radisson Blu Resort Maldives

Das Radisson Blu Resort Maldives befindet sich auf der Insel Huruelhi, nur 105 Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen Velana in der Hauptstadt Malé. Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein, zwei oder drei Schlafzimmer. Umgeben von tropischen Gärten, befindet sich das Blu Spa auf der nur für Erwachsene zugänglichen benachbarten Insel Hanhaara Fushi. Eine kulinarische Weltreise wartet im Radisson Blu Resort Maldives dank der vielfältigen Auswahl an sieben Restaurants und Bars. Das South Ari Atoll gilt nicht ohne Grund als eine der besten Stellen zum Tauchen und Schnorcheln auf den Malediven. Hier kann man das ganze Jahr über seltene Walhaie und andere faszinierende Meeresbewohner wie Mantarochen und Meeresschildkröten beobachten.

Weitere Informationen unter: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-blu-resort-maldives

