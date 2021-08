Startseite Markt für maschinelles Lernen 2020, Branchenüberblick, Umsatz, Nachfrage und Prognose 2027 Pressetext verfasst von kennethresearch am Fr, 2021-08-20 14:40. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Markt für maschinelles Lernen für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots. US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie sich der Markt zu erholen versucht, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Marktprodukten für maschinelles Lernen schaffen. Laden Sie ein Beispiel dieses Strategieberichts herunter:https://www.kennethresearch.com/sample-request-10083683 Machine Learning (ML) ist eine aufstrebende Technologie der künstlichen Intelligenz (KI), die von Einzelhandels-, Transport- (insbesondere Fluggesellschaften) und Finanzdienstleistungsunternehmen, die in Indien tätig sind, aggressiv eingesetzt wird. Im Jahr 2018 führte dies zur Schaffung von ~0,18 Mio. bis ~0,2 Mio. neuen Arbeitsplätzen für Fachkräfte, die über Fähigkeiten und Kenntnisse in Anwendungen des maschinellen Lernens verfügen. Globale Markteinblicke:

Es wird erwartet, dass der globale Markt für maschinelles Lernen bis Ende 2023 einen Wert von 543,18 Mrd. INR erreichen wird, gegenüber 91,83 Mrd. INR im Jahr 2017, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 42,99 % entspricht. Dieses Wachstum wird dem technologischen Fortschritt und seiner Verbreitung im Bereich der Datengenerierung zugeschrieben. Einblicke in den indischen Markt:

Obwohl die Einführung von KI-Anwendungen in Indien noch in den Kinderschuhen steckt, wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Unter den verschiedenen KI-Technologien, die in Indien implementiert werden, werden die höchsten Investitionen in den Bereich Machine Learning-Anwendungen getätigt. In Indien wird erwartet, dass die Investitionen in künstliche Intelligenz (die 2017 773,64 Mrd. INR betrugen) im Zeitraum 2018-2023 mit einer CAGR von 33,49 % steigen werden. Der Grund für so hoch erwartete Investitionen ist die wachsende Popularität von KI-Technologien, insbesondere von ML-Anwendungen, in Geschäftsfunktionen wie Finanzen, Rechnungswesen, allgemeines Management, IT, Betrieb und Verwaltung. Laut den Statistiken des Bureau of Economic Analysis (BEA) des US-Handelsministeriums stieg die Bruttoleistung der Datenverarbeitungs-, Internet-Publishing- und sonstigen Informationsdienstleistungsbranche von 162,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 530,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 . „Der Abschlussbericht wird die Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf diese Branche hinzufügen.“ Beispiel dieses Strategieberichts herunterladen https://www.kennethresearch.com/sample-request-10083683 Wichtigste Wachstumstreiber des Marktes:

o Die Implementierung von maschinellem Lernen reduziert die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler. Außerdem macht es Maschinen intelligenter und verringert so ihre Abhängigkeit von den Bedienern. In gewisser Weise verbessert maschinelles Lernen die Genauigkeit und Effizienz der Techniker, weshalb viele Unternehmen von traditionellen Dateninterpretationsmethoden auf maschinelles Lernen umsteigen. Dies wiederum bietet Wachstumschancen für den Markt in Indien.

o Cloud-basierte Analysen helfen Analysten in Verbindung mit maschinellem Lernen, Anomalien in Echtzeit zu erkennen, damit sie schnell behoben werden können. Die Einführung des Konzepts der Stream-basierten Analyseplattformen hat neue Wege für den umfassenden Einsatz von Machine-Learning-Anwendungen in verschiedenen Sektoren des indischen Marktes eröffnet. Haupthemmnisse für das Wachstum des Marktes: Die meisten Anwendungen für maschinelles Lernen sind mit Cloud-basierten Analysen verknüpft. Um Kundeninformationen auf Cloud-basierten Plattformen zu aktualisieren, bitten Mitarbeiter an vorderster Front die Kunden, ihre persönlichen Daten (wie Sozialversicherungsnummern, Finanzinformationen usw.) anzugeben. Kunden zögern jedoch oft, solche Informationen weiterzugeben, da sie Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben. Die Befürchtungen der Kunden hinsichtlich der Sicherheit ihrer Informationen behindern die Implementierung von Anwendungen für maschinelles Lernen. Abgedeckte Unternehmen: o Artivatic Data Labs Pvt. GmbH.

o Formcept Technologies & Solutions Pvt. GmbH.

o PixelCrayons

o QBurst Technologies Pvt. GmbH.

o Active Intelligence Pte. GmbH.

o Amazon Web Services, Inc.

o Fair Isaac Corporation

o International Business Machines Corporation

o Microsoft Corporation

