Online-Werbung Marktgröße, Anteil, Preis, Trends, Branchenanalyse und Ausblick 2020-2027

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Online-Werbemarkt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten für den Online-Werbemarkt schaffen.

Der Online-Werbesektor in Indien floriert in letzter Zeit aufgrund der Zunahme der Anzahl von 4G-Verbindungen und Smartphones, der auf Mobiltelefonen verbrachten Zeit und der anschließenden Ausgaben für digitale Werbung von Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Lebensmittel und Getränke und e -Handelsbranchen. In Indien werden in der Online-Werbung fünf Arten von Inhalten verwendet – soziale Medien, Suche, Anzeige, Video und Kleinanzeigen. Im Jahr 2017 wurde der Großteil der Online-Werbeaktivitäten über soziale Medien abgewickelt (~28%). Der Online-Werbemarkt in Indien wird voraussichtlich im Zeitraum 2018-2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von ~34,43 % wachsen und bis 2023 einen Wert von 457,34 Mrd. INR erreichen Mechanismen und sprachbasierte Interaktionen werden voraussichtlich zum weiteren Wachstum dieses Marktes beitragen.

Branchenbezogene Einblicke in das digitale Werbesegment:

Basierend auf den Ausgaben verschiedener Marktteilnehmer, die in verschiedenen Branchen in Indien tätig sind, wird beobachtet, dass alle wichtigen Sektoren wie E-Commerce, Telekommunikation, langlebige Konsumgüter, Medien und Unterhaltung, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Automobile und Einzelhandel haben einen ähnlichen Anteil an Investitionen in Online-Werbung. Dies impliziert, dass die Akzeptanz der Vorteile von Online-Werbung in verschiedenen Geschäftsbereichen in Indien hoch war.

Laut den Statistiken des Bureau of Economic Analysis (BEA) des US-Handelsministeriums stieg die Bruttoleistung der Datenverarbeitungs-, Internet-Publishing- und sonstigen Informationsdienstleistungsbranche von 162,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf 530,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 .

Wichtigste Wachstumstreiber des Marktes:

o Regierungsinitiativen wie „Digital India“ haben zu einem Anstieg des digitalen Konsums im ganzen Land geführt. Durch Online-Werbung können die E-Player ihre Produkte in sozialen Medien und Suchmaschinen bewerben und so virtuelle Medien in einen Marktplatz verwandeln.

o In Indien bevorzugen Verbraucher meist Videos und Musik in der Kategorie Unterhaltung. Der Konsum digitaler Videos ist von ~48 % im Jahr 2016 auf ~55 % im Jahr 2017 gestiegen, was sich positiv auf die Ausgaben für Videowerbung auswirkt.

Haupthemmnisse für das Wachstum des Marktes:

o Probleme mit der Internetkonnektivität und der geringen Breitbanddurchdringung sind in Indien immer noch weit verbreitet, hauptsächlich in ländlichen Gebieten. Auch die digitalen Videounternehmen in Indien haben aufgrund der hohen Eingangskosten Probleme, was das Wachstum der Online-Werbung im Land behindert.

o In Indien werden digitale Inhalte hauptsächlich auf Englisch bereitgestellt und sprechen nicht einen beträchtlichen Teil der Gesellschaft an, die nach einheimischen Inhalten sucht. Dies wirkt abschreckend auf das Wachstum digitaler Medien als Werbeplattform im Vergleich zu TV oder Radio.

