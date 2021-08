Digitaler Markt: Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den digitalen Markt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten für den digitalen Markt schaffen.

Indien gilt als aufstrebendes Zentrum für digitales Outsourcing für verschiedene Dienstleistungen, darunter Online-Werbung, soziale Medien und Website-Design. Online-Werbung und mobile Werbung bilden die beiden großen Teile des digitalen Marketings. Die steigende Nachfrage nach digitalem Marketing wird durch die zunehmende Nutzung von 4G-Anschlüssen und Smartphones sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Geschäft beflügelt. Es mangelt an qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich, und manchmal wird es für Unternehmen sehr schwierig, sich die Technologien für den Einstieg in den digitalen Raum zu leisten. Zu den Bereichen, die dazu beitragen, das Wachstum des Marktes zu beschleunigen, gehören E-Commerce, Social Marketing, Inhaltserstellung und -verwaltung, Suchmaschinenmarketing, E-Mail-Marketing, Analysen und Videoproduktion.

Regierungsinitiativen wie die Digital India Initiative haben zu einem Anstieg des digitalen Konsums in Indien geführt, wovon die verschiedenen digitalen Werbeagenturen profitiert haben. Die Zunahme der Internetdurchdringung mit einer zunehmenden Nutzung von Smartphones hat zur Ausweitung des E-Business geführt, was zu einem Anstieg der Online-Käufer geführt hat. Angesichts der wachsenden Zahl mobiler Anwendungen und mobiler Plattformen mit zahlreichen neuen Funktionen sind mobile Anzeigen heute das neueste und eines der vielversprechendsten digitalen Marketingformate. Diese Werbung ermöglicht eine maximale Verbraucherpräsenz aufgrund der steigenden Anzahl mobiler Geräte, die die Menschen überall hin mitnehmen. Mobile Social-Media-Apps oder -Sites, App-Stores von Drittanbietern, Spiele-Apps, mobilfreundliche Bildungsseiten und andere Apps sind die am häufigsten verwendeten Plattformen für mobile Anzeigen in Indien

Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017

„Der Abschlussbericht wird die Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf diese Branche hinzufügen.“

Wichtige Wachstumsfaktoren

o Die meisten indischen Haushalte besitzen zu Hause nur einen Fernseher, wodurch die Nutzung von Smartphones und Tablets zugenommen hat, was dazu führte, dass überdurchschnittliche Mediaplayer auftauchten und Inhalte wie Live-Sportereignisse, Reality-Programme, Filme, Fernsehserien, etc. Mit Hilfe von digitalem Marketing sind die E-Player in der Lage, soziale Netzwerke in Marktplätze zu verwandeln. Die schnelle Internetdurchdringung und der technologische Fortschritt haben zur schnellen Entwicklung des Online-Bildungssektors in Indien beigetragen.

o In Indien hat das Aufkommen des E-Commerce-Ökosystems zu einer erfolgreichen Zunahme der Einnahmen aus dem digitalen Marketing geführt, die Online-Reisen und -Ticketing, Online-Einzelhandel, Online-Marktplätze, Online-Angebote und klassifizierte Online-Portale umfassen.

Bedrohungen und Hauptakteure

o Niedrige Datengeschwindigkeit und instabile Verbindung zusammen mit geringer Breitbanddurchdringung sind in Indien immer noch vorherrschend. Mangelndes Bewusstsein für neue Technologien, Technologiekosten und geringe Computerkenntnisse behindern das Wachstum des digitalen Marktes in ländlichen Gebieten.

o AdGlobal360 India Private Limited, DDB Mudra Private Limited, Dentsu Webchutney Private Limited, Gray Worldwide (India) Private Limited, Gozoop Online Private Limited und Interactive Avenues Marketing Solutions Private Limited sind einige der wichtigsten Akteure auf dem digitalen Marketingmarkt in Indien.

Was wird in dem Bericht behandelt?

1. Überblick über die digitale Marketingbranche in Indien

2. Historische, aktuelle und prognostizierte Marktgrößendaten für den digitalen Marketingmarkt in Indien (2016 bis 2023)

3. Qualitative Analyse des digitalen Marketingmarktes in Indien

4. Qualitative Analyse der wichtigsten Treiber und Herausforderungen, die den Markt betreffen

5. Analyse der Wettbewerbslandschaft und Profile der Hauptakteure auf dem Markt

6. Wichtigste aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem digitalen Marketingmarkt in Indien

