Marktchancen, Größe, Anteil, aufkommende Trends, technologische Innovation und Prognosen

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat Kenneth Research den Marktbericht für den Online-Bildungsmarkt für 2021 bis 2030 aktualisiert. die verschiedenen Strategien, die von den Wirtschaftsakteuren auf der ganzen Welt auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette übernommen oder übernommen werden. Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung schätzen wir weiterhin, dass sich China, Indien, Japan und Südkorea unter allen Ländern des asiatischen Marktes am schnellsten erholen werden. Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden am stärksten betroffen sein, und es wird erwartet, dass dieser Schaden bis Ende 2021 wieder um 25 % zurückgeht – Positives Wachstum der wirtschaftlichen Nachfrage und des Angebots.

US-Markt erholt sich schnell; In einer Pressemitteilung vom 4. Mai 2021 erwähnen das US Bureau and Economic Analysis and US Census Bureau die Erholung des internationalen Handels der USA im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, im Februar 2021 um 12,4 Milliarden US-Dollar Die Importe beliefen sich auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (yoy) von März 2020 bis . um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Branchen Gesundheitswesen/IKT/Chemie auswirken und eine enorme Nachfrage nach Produkten des Online-Bildungsmarktes schaffen.

Online-Bildung oder E-Learning bezieht sich auf ein Lernsystem, das hauptsächlich auf formalisiertem Unterricht mit Hilfe von elektronischen Ressourcen wie Computern und Internetdiensten basiert. Die Verbesserung der Internetkonnektivität und Digitalisierung fördern das Wachstum des Online-Bildungsmarktes in Indien. Diese Art der Ausbildung wird auf verschiedene Weise angeboten, darunter Online-Kurse, Massive Open Online-Kurse (MOOCs), Hybrid- oder Blended-Kurse und Zertifizierungskurse.

Unternehmenszusammenschlüsse helfen bei der gemeinsamen Erstellung von branchenzertifizierten Inhalten, was dazu beigetragen hat, die Akzeptanz von Online-Bildung bei der Zielbenutzerbasis zu erhöhen. Derzeit sind Studenten und Berufstätige (insbesondere IT) die Hauptkunden, die verschiedene Online-Bildungskurse besuchen. Verbesserte Internetkonnektivität und digitale Zahlungsmöglichkeiten in Verbindung mit der Einführung neuer Lernmethoden wie Blended Learning und Flipped Learning treiben das Wachstum des Online-Bildungsmarktes in Indien voran.

Marktsegmentierung

Der Online-Bildungsmarkt in Indien ist nach Kategorien unterteilt in primäre und sekundäre Zusatzbildung, Prüfungsvorbereitung, Umschulung und Online-Zertifizierungen, Hochschulbildung sowie Sprachen- und Gelegenheitslernen. Es wird erwartet, dass der Markt für Prüfungsvorbereitung das am stärksten wachsende Segment sein wird, da die Zahl der Studenten, die sich für kompetitive Prüfungen wie ingenieurmedizinische Prüfungen entscheiden, und auch aufgrund der steigenden Zahl von Prüfungen für Berufstätige wie Bankbewährungshelfer (PO ), Union Public Service Commission (UPSC), Common Zulassungstest (CAT) und Graduate Management Zulassungstest (GMAT). Es ist nach Typ unterteilt in Berufsbildung, Lernmanagementsystem (LMS) und virtuelle Schulen.

Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die Exporte von IKT-Gütern weltweit von 11,164 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2017 auf 11,53 % der gesamten Güterexporte im Jahr 2019. Darüber hinaus stiegen die Exporte von IKT-Dienstleistungen von 5,61 % der Dienstleistungsexporte (BoP ) im Jahr 2001 auf 10,37 % der Dienstleistungsexporte (BoP) im Jahr 2017

ichtige Wachstumsfaktoren

o Niedrigere Infrastrukturkosten in Verbindung mit einer größeren Studentenbasis führen zu Skaleneffekten und niedrigeren Kosten. Online-Kurse zur Verbesserung der Fähigkeiten sind aufgrund der Verfügbarkeit mehrerer kostenloser Kurse weitaus günstiger als Offline-Alternativen. (MOOCs) bieten an verschiedenen Universitäten wie der Harvard University, der Berkeley University of California, der Boston University usw

o Die Erhöhung des verfügbaren Einkommens spornt die junge Bevölkerung an, ihre Fähigkeiten für ein höheres Wachstum zu verbessern. Die junge Bevölkerung mit hohen Ansprüchen, aber geringem Einkommen ist ein guter Zielmarkt für Online-Bildung. Darüber hinaus ist die Akzeptanz von Online-Kanälen auch in der jüngeren Bevölkerungsgruppe höher

Bedrohungen und Hauptakteure

o Die Vertrautheit mit dem Offline-Bildungssystem stellt ein großes Hindernis für die Online-Bildung dar. Online-Bildung wird im Bildungssystem immer noch als Bürger zweiter Klasse betrachtet, und daher ist ihre Anerkennung auf Dienstleistungseinrichtungen beschränkt. Die begrenzte Verfügbarkeit des Internets an abgelegenen Standorten wirkt sich als Wachstumshemmnis aus

o Das Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani, Think & Learn Private Limited, Symbiosis Center for Distance Learning, Tamil Virtual Academy, Medvarsity Online Limited, Vedantu Innovations Private Limited, AEON Learning Private Limited sind einige der Hauptakteure auf dem Online-Bildungsmarkt in Indien tätig

Was wird in dem Bericht behandelt?

1. Überblick über den Online-Bildungsmarkt

2. Historische, aktuelle und prognostizierte Marktgrößendaten für den Online-Bildungsmarkt (2016 bis 2023)

3. Qualitative Analyse des Online-Bildungsmarktes und seiner Segmente, nach Kategorien (Primar- und Sekundarschulbildung, Prüfungsvorbereitung, Umschulung und Online-Zertifizierungen, Hochschulbildung und Sprachen- und Gelegenheitslernen) und nach Art (Berufsbildung, Lernmanagementsystem, virtuelles Lernen) Schulen)

4. Qualitative Analyse der wichtigsten Treiber und Herausforderungen, die den Markt betreffen

5. Analyse der Wettbewerbslandschaft und Profile der Hauptakteure auf dem Markt

6. Wichtigste aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Online-Bildungsmarkt in Indien

