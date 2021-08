Startseite revolt Solar-Laderegler für 12/24-Volt-Akkus Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-20 12:42. Dosiert die rohe Sonnen-Energie in optimalen Ladestrom für die Batterien - Funktioniert mit allen 12- und 24-V-Batterien

- Passt den Ladestrom an den Batterie-Zustand an

- Lädt auch bis zu 2 USB-Geräte

- Timer für manuell einstellbare Ladedauer Der PWM-Laderegler (https://www.pearl.de/mtrkw-9757-solar-laderegler-mit-pwm-lademodi.shtml) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) dosiert die rohe Sonnenenergie in optimalen Ladestrom. So lädt man seine

Kfz- & Lkw-Batterien ideal und zuverlässig. Akkus besonders effizient laden: Der Regler lässt sich für alle Solarstrom-Systeme mit bis zu 30 A nutzen.

Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die Akkus

ruckzuck wieder flott. Sicher wie nie: Das integrierte Kontrollsystem schützt zuverlässig vor Überladung, Überspannung,

Kurzschluss, Blitz, Überhitzung und Tiefenentladung. Das erhöht die Lebensdauer der Akkus deutlich. - Solar-Ladestrom-Regler für 12-/24-V-Akkus

- Sorgt für konstanten und optimalen Ladestrom per Solar-Panel (bitte dazu bestellen)

- Funktioniert mit allen handelsüblichen Akkus mit 12 und 24 V (bitte dazu bestellen)

- 4-stufiger PWM-Lademodus: Ladestrom passt sich dem Ladezustand der Batterie an

- Effektiver Schutz vor Überladung, Tiefenentladung, Kurzschluss, Überspannung, Blitz, Überhitzung

- LCD-Display für Daten-Anzeige und Einstellungen

- 2 USB-Ladeports: je 5 V, insgesamt max. 2 A, ideal zum Laden von Smartphone, Tablet & Co.

- Timer: stoppt Ladevorgang nach eingestellter Zeit

- Anschlüsse: Schraubklemmen für Kabel mit bis zu 6 mm², für Solar-Panel, Batterie und Nutzgerät

- Arbeitsspannung: 12 / 24 V (automatische Umschaltung)

- Maximaler Ladestrom: 30 A

- Maximaler Entladestrom: 10 A

- Arbeitstemperatur: -35° bis +60 °C

- Maße: 133 x 70 x 35 mm, Gewicht: 160 g

- Laderegler inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107389747 Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3053-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3053-3034.shtml revolt Solar-Laderegler für 12/24-V-Akkus, PWM-Lademodus, 2 USB-Ports, 40 A Akkus besonders effizient laden: Der Regler lässt sich für alle Solarstrom-Systeme mit bis zu 40 A nutzen.

Dank PWM-Lademodus passt sich der Ladestrom dem Ladezustand der Batterie an. So sind die Akkus

ruckzuck wieder flott. - Maximaler Ladestrom: 40 A

- Maximaler Entladestrom: 20 A

- Maße: 182 x 45 x 90 mm, Gewicht: 300 g

- EAN: 4022107389754 Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3054-625 Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/HhhJG8Dq Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit. Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de). Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert. Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

