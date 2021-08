Startseite Herzliche Einladung von Cvent Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-20 11:34. Cvent-Webinar: Wie man sicherere Meeting-Erlebnisse schafft Die Rückkehr zur Normalität rückt immer näher, und Meetings und Veranstaltungen feiern ein vorsichtiges Comeback. Während die Zeit Klarheit darüber bringen wird, wann wir zum Geschäft zurückkehren werden, ist es dennoch bereits klar, wie es geschehen wird: Planer müssen neue Strategien und technologische Lösungen annehmen, um sicherere Meetings zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass ein Gefühl des Vertrauens bei den Veranstaltungsfachleuten durch einen praktischen und positiven Ansatz geschaffen werden muss, der auf Sicherheit und Transparenz ausgerichtet ist.

In diesem Webinar (https://lnkd.in/d9Eix3FY) geben wir Einblicke in unser E-Book >Sicherere Meetings: Ein Leitfaden für Hotels und Veranstaltungsorte für die MICE-Industrie Virtuelle Events leicht gemacht Firmenkontakt

Cvent Hospitality Cloud

Marion Maly

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

0808 234 4540??????

sales@cvent.com

https://www.cvent.com/de Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790 info@pregas.de

https://pregas.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 184 Benutzer und 1108 Gäste online.