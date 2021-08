Startseite Sitka Gold sieht sich im Yukon auf den Spuren von Victoria Gold Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-20 10:16. Über 300 Meter Goldvererzung hat Sitka Gold im Yukon nachgewiesen. Auch bei niedrigen Gehalten ein Erfolg, erläutert CEO Corwin Coe. Am gestrigen Update von Sitka Gold (CSE :SIG; FRA:1RF) von seinem RC Gold Projekt im Yukon scheiden sich die Geister: Wie sind die 318 Meter mit 0,45 g/t Gold einzuschätzen? Ist das Okay, befriedigend, ausreichend oder ungenügend? Die erste Reaktion vieler schneller Leser - und das sind wir ja letztlich doch alle - dürfte sicher Enttäuschung gewesen sein, denn obwohl die gemeldeten Intervalle länger sind, liegen die Goldgehalte deutlich niedriger als bei den ersten Discovery-Bohrungen auf den Zielzonen Saddle und Eiger. Zur Erinnerung: Die Werte aus dem vergangenen Jahr lagen im besten Bohrloch DDRCCC20-002bei 100,8 Meter mit 0,82 g/t Gold. Die geduldige Lektüre ermöglicht eine bessere Einschätzung der gemeldeten Ergebnisse. Erst einmal ist festzuhalten, dass die gemeldeten drei Bohrungen Teil eines umfassenden Bohrprogramm sind. Inzwischen ist Sitka schon bei Bohrloch 20 angelangt, sodass klar ist, dass der weit überwiegende Teil der Yukon-Ergebnisse noch aussteht. Zweitens spielt die Topographie bei der Bewertung der Ergebnisse eine nicht zu unterschätzende Rolle: alle gemeldeten Bohrlöcher sind vom einem Bergsattel gebohrt worden und verlaufen in einem flachen Winkel parallel Neigung des Hangs. Das wiederum bedeutet, dass der Bohrkopf selbst in einer Zieltiefe von 318 Metern von der Seite des Hanges aus betrachtet, nur 100 Meter von der Oberfläche entfernt ist. Die Tatsache, dass die Mineralisierung oberhalb der Talsohle gemessen wurde und vergleichsweise leicht horizontal erreichbar wäre, könnte für spätere Tagebauszenarien von Bedeutung sein, denn die Schwerkraft würde den Abbau erleichtern. Lesen Sie hier den gesamten Artikel: Sitka Gold sieht sich im Yukon auf den Spuren von Victoria Gold Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GOLDINVEST Consulting GmbH

