Startseite Spannende Online-Lesung heute! Kambodschanisches historisches Rachedrama Pressetext verfasst von indayi am Fr, 2021-08-20 09:30. Heute Abend noch nichts vor? Wie wäre es mit einer spannenden Lesung?

Der Verlag indayi edition präsentiert: Autor Carl Isangard liest aus seinem Roman "Roulette Khmer"! Ein exotischer Abenteuer- und Episodenroman mit historischem Hintergrund Machen Sie es sich bequem und lauschen Sie dem kambodschanischen Drama einer Rachegöttin in "Roulette Khmer"! Wann? Heute, 20.08.21 um 19.30

Wo? Auf dem Youtube-Kanal von Carl Isangard: https://www.youtube.com/channel/UCTe_FB1JuhyEQfp9jqml9Aw Darum geht es in dem Roman "Roulette Khmer: Tanz der langen Stunden einer kambodschanischen Rachegöttin inmitten eines makabren Kammerspiels" von Carl Isangard: In der steinzeitkommunistischen Hölle der Roten Khmer erlebt die kleine Shanra ein böses Erwachen, nachdem man ihre Eltern wie Schlachtvieh in einen Lastwagen gepfercht hat, um sie in eines der zahlreichen grauenvollen Arbeitslager zu verschleppen. Es ist eine Deportation ohne Wiederkehr. Die erwachsenen Shanra schafft als Prostituierte in Bars an. Sie ist eine Überlebenskünstlerin, die sich trotz ihrer traumatischen Vergangenheit nicht unterkriegen lässt. Eine Tigerin mitten im urbanen Dschungel Phnom Penhs, der Hauptstadt Kambodschas. Ausgestattet mit scharfen und stets gewetzten Krallen. Gesegnet mit überdurchschnittlicher Intelligenz und nicht zuletzt mit einer unglaublichen Verschlagenheit … Immer wieder träumt Shanra von einem himmlischen Dasein als Apsaratänzerin in den heiligen Tempeln von Angkor Wat. Doch ihre Träume werden auch von Geistern beherrscht. Es sind die Opfer des Völkermordes der Khmer Rouge, darunter auch ihre Ahnen; rastlose, Seelen aus dem düsteren Reich des Jenseits, und sie fordern Rache! Wird Shanra sich von diesen Träumen befreien und den Geistern Frieden schenken können? Zusammen mit ihrem Bruder begibt sie sich auf einen grausamen Rachefeldzug. Denn die wahren bösen Geister wandeln immer noch auf Erden; Barangs – Ausländer. Und diese werden in dem südostasiatischen verlorenen Paradies alle zu Verlierern, früher oder später, sofern sie es nicht schon sind… Diese äußerst lästigen Ausländer empfinden nicht nur Verachtung und Feindseligkeit gegeneinander, sondern auch gegenüber der einheimischen Bevölkerung, deren Kultur, vor allem gegenüber den Frauen Kambodschas. Besonders die sogenannten „blauen Khmer“ sind für Shanra die roten Terrorbrigaden und zugleich die zu anfangs der 1990er Jahre in Kambodscha stationierten Blauhelmsoldaten, die ihre Heimat mit Aids verseuchten. Ein fiktiver Roman, der auf historischen Fakten beruht, die leider aber nicht nur der Vergangenheit angehören, sondern heute noch immer präsent sind... Lassen Sie sich ein auf das Abenteuer, lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie dem kambodschanischen Drama einer Rachegöttin!!

Schon neugierig? Hier kommst du zu einer Hörprobe von "Roulette Khmer" , um dich in die richtige Stimmung zu versetzen: https://youtu.be/C-MEkjFo4_w# Das Buch "Roulette Khmer" erhältlich bei indayi Amazon Thalia Hugendubel

