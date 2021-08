X-CELL weiter auf Wachstumskurs

Die X-CELL AG steigert Umsatz und Gewinn erneut deutlich.

Das führende Unternehmen für Corporate E-Learning-Software und Content X-CELL AG konnte im ersten Halbjahr 2021 sowohl den Umsatz als auch den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erheblich steigern. Der Umsatz für die ersten sechs Monate stieg von 1.571 Tsd. EUR in 2020 auf 2.007 Tsd. EUR in 2021. Besonders erfreulich war hierbei, dass auch das eigentlich schwächste zweite Quartal mit einer spürbaren Steigerung der Erlöse abgeschlossen werden konnte.

Neben der Tatsache, dass im Zuge der Corona-Krise nach wie vor ein gesteigertes Interesse an Unternehmenslösungen im Bereich E-Learning vorherrscht, war vor allem der gesteigerte Abverkauf von sofort einsetzbaren Trainingsprodukten für die Umsatzsteigerung verantwortlich. X-CELL bietet neben vielen anderen Themen auch eine Auswahl von sofort einsetzbaren Compliance-Trainings in den Bereichen Anti-Korruption, Kartellrecht, Exportkontrolle und Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung an. Diese Trainings sind in vielen gebräuchlichen Sprachvarianten erhältlich. Auf Wunsch stehen nun auch barrierefreie Ausführungen der Trainings zur Verfügung. Ein weiteres Thema, welche zum Wachstum beigetragen hat, ist die Trainingsreihe zur betrieblichen Gesundheit, welche natürlich auch den Schutz vor Infektionskrankheiten umfasst.

Der Ausblick für das zweite Halbjahr 2021 gerät sehr positiv, da neben der Eröffnung des österreichischen Büros im September bereits seit Ende Juni die aktuelle Version 4.5 der E-Learning Suite AcademyMaker® auf den Markt gebracht wurde, was erfahrungsgemäß immer zu einer weiteren Steigerung des Abverkaufs führt.

Die 2002 gegründete X-CELL AG bietet ihren Kunden alles aus einer Hand, was für erfolgreiche E-Learning-Projekte erforderlich ist: Exzellente Beratung, innovative Software, hochwertiger Content, kompetenter Support und flexible Hosting-Lösungen. Bereits über 4.100.000 Schulungsteilnehmer in über 100 Ländern profitieren von der Unterstützung durch X-CELL, E-Learning-Maßnahmen passgenau in bestehende Prozesse in IT, Personalwesen und Marketing zu integrieren. Mit AcademyMaker® bietet das Unternehmen zudem eine intuitiv bedienbare E-Learning-Komplettlösung an, die es ermöglicht, in kürzester Zeit selbst multimediale E-Learning Einheiten zu erstellen, zu verwalten und auszuwerten. Darüber hinaus sind Zusatzmodule für die Verwaltung von Präsenztrainings und Live-E-Learning erhältlich. Weiterführende Informationen unter www.x-cell.com.

