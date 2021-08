Startseite Die vier neuen Vortragsredner bei 5 Sterne Redner Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-20 08:51. Sie planen aktuell eine Veranstaltung und suchen begeisternde Keynote Speaker und Expertenimpulse? Dann sind Sie bei 5 Sterne Redner genau richtig. Wir betreuen hochklassige Vortragsredner und bieten absolute Planungssicherheit! Hier finden Sie eine praktische Übersicht an neuen Vortragsrednern aus dem ersten Halbjahr 2021: 1. Experte für mehr Unternehmenserfolg Andreas Buhr (https://www.5-sterne-redner.de/referenten/andreas-buhr/): In seinen drei Vorträgen "Vertrieb geht heute anders", "Führung geht heute anders" und "Business geht heute anders" liefert er seinem Publikum relevantes Praxis Know-How und gibt erfolgserprobte Techniken an die Hand. Verändertes Kundenverhalten, veränderte Märkte und zunehmende Geschwindigkeit auf allen Ebenen unseres Lebens erfordern mutiges Handeln und die Bereitschaft, sich und seine Umgebung zu verändern. Genau dabei unterstützt Sie 5 Sterne Redner Andreas Buhr und führt zu mehr Erfolg im Business! 2. Zukunftsforscher David Borst (https://www.5-sterne-redner.de/referenten/david-borst/): Worauf müssen wir uns einstellen und was erwartet und in der nahen und ferneren Zukunft? David Borst ist Zukunftsforscher und Company Builder und Geschäftsführer des 2b AHEAD Ventures David Borst beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit den wichtigen Fragen der Zukunft. In seinen Vorträgen kombiniert der Zukunftsforscher wissenschaftliches Zukunftswissen mit verständlichen Beispielen und Showcases. So bringt David Borst auch Ihrem Publikum die wichtigen Themen der Zukunft näher! 3. Experte für Digitalisierung Hubertus Porschen (https://www.5-sterne-redner.de/referenten/dr.-hubertus-porschen/): Der Unternehmer, Berater und Experte für Digitalisierung, Dr. Hubertus Porschen war immer ein Mensch, der sich von großen Visionen leiten ließ. Für ihn gilt: "Wer sich jetzt nicht digitalisiert, wird disruptiert." In seinen mitreißenden Vorträgen als 5 Sterne Rednern führt der Digitalisierungsexperte nun aus, wie man ein erfolgreiches Unternehmen aufbaut und führt. Dabei spricht er stets die Sprache des Mittelstands und stellt Führungskräfte und Unternehmen auf die Veränderungen der digitalen Welt ein. 4. Vertriebstrainer Klaus-J. Fink (https://www.5-sterne-redner.de/referenten/klaus-j-fink/): Machen Sie aus einem "Nein" einen Verkaufsabschluss! Wie das geht, zeigt Vertriebsprofi Klaus-J. Fink in seinen Vorträgen als 5 Sterne Redner. In Sachen Vertrieb lebt Klaus J. Fink ganz nach seinem Motto "Verkäufer werden nicht geboren - Verkäufer werden gemacht!". In seinen mitreißenden Vorträgen spricht der Vertriebsprofi darüber, wie es jeder schaffen kann, mit den richtigen Tools und Praktiken ein exzellenter Vertriebler zu werden und im Telefon- und Empfehlungsmarketing zu glänzen. Unsere begeisternden 5 Sterne Redner konnten Ihr Interesse gewinnen? Dann zögern Sie nicht und lassen sich durch die 5 Sterne Referentenagentur kostenlos beraten. Sie erreichen uns unter 09071 770350. 5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de Firmenkontakt

