Startseite Neues Kult Feature im Handel: Kommunizieren per Licht Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2021-08-20 07:55. Auffällige Gobo Feature erfreuen sich im Handel großer Beliebtheit Möchte ein Unternehmen bei der Präsentation besonderer Produkte einen Höhepunkt setzen,

werden gestochen scharfe Darstellungen mit strahlenden Farben dem Kunden direkt auf Böden oder Wände projiziert. Es gibt mit dem neuen Gobo Stromschienenstrahler (https://led-explorer.de/gobo-stromschienenstrahler.html) für Piktogramme vielfältige Möglichkeiten Produkte mit einem Werbebild oder Logo zu bewerben. Die Firma LED Explorer aus Bayern bietet jetzt dieses Piktogramm Projektionssystem kostengünstig seinen Kunden an.

Diverse Möglichkeiten des Piktogramm- Strahler inspirieren und begeistern Kunden mit einer neuen professionellen Darstellung der Präsentation von den Highlights Ihrer Ausstellung.

Für den Strahler macht die Entfernung keinen Unterschied in der Qualität der Darstellung, er projiziert Bilder durch eine Linsentechnik an alle Orte.

Durch die spezielle Fokussier- Technik liefert der Strahler, einheitliche Größen von Präsentationen in verschiedenen Designs, egal in welcher Form oder Farbe.

Diese auf einer Glasplatte gelaserte Grafik ist leicht konvertibel und lässt dem Kunden grenzenlose Optionen in der Ausführung.

Der GOBO Piktogramm Strahler ist dass perfekte Tool, für professionelle Werbe- Präsentationen. Die LED Explorer GmbH bietet seinen Kunden weitere hochwertige Produkte aus der Welt der LED Shopbeleuchtung.

Dabei reicht das Sortiment von 3-Phasen Stromschienenstrahler (https://led-explorer.de/3-phasen-strahler.html) für die Ladenbeleuchtung mit Casambi Lichtsteuerung, über Messebeleuchtung zum Mieten an verschiedenen Orten in Deutschland, der Schweiz und Österreich, bis hin zu 3-Phasen Einlegemodulen für Odenwalddecken. Interessierte Kunden wenden ihre Anfragen an das Unternehmen per E-Mail, oder über das Kontaktformular auf der Website. Unter anderem haben sie die Möglichkeit telefonisch ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit einem der Experten im Bereich der LED Beleuchtung zu führen. Weitere Infos finden Sie unter: www.led-explorer.de

Den Link zum Produkt finden Sie hier: www.led-explorer.de/3-phasen-strahler.html Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels LED Stromschienenstrahler spezialisiert. Firmenkontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676

info@led-explorer.de

http://www.led-explorer.de Pressekontakt

LED Explorer GmbH

M. Meck

Gmundberg 7

83471 Berchtesgaden

08652-9790676

info@led-explorer.de

